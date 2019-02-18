Войти
18.02.2019
ТАСС

Эксперт заявил, что починить "Спектр-Р" в космосе нельзя даже с помощью космонавтов

405
0
0
Выход в открытый космос российских космонавтов. 3 февраля 2016
Выход в открытый космос российских космонавтов. 3 февраля 2016.
Источник изображения: © РИА Новости, Роскосмос

Руководитель проекта "Радиоастрон" Николай Кардашев отметил, что все элементы спутника тщательно заэкранированы и создавались на заводе со специальным оборудованием, поэтому "туда не залезешь"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Радиотелескоп "Спектр-Р" не получится починить, даже если к нему отправить космонавтов. Об этом сообщил ТАСС руководитель Астрокосмического центра Физического института академии наук (АКЦ ФИАН), руководитель проекта "Радиоастрон", частью которого является "Спектр-Р", Николай Кардашев.

"Группа обслуживания "Радиоастрона" делает все, что можно. Я уже спрашивал, нельзя ли космонавту подлететь. К сожалению, подлететь, наверное, можно, но сделать ничего нельзя", - отметил Кардашев.

По его словам, все элементы спутника тщательно заэкранированы и создавались на заводе со специальным оборудованием, поэтому "туда не залезешь". Более того, сейчас "космонавтов на такие орбиты нет", уточнил Кардашев. Рабочая орбита спутника - высокоэллиптическая (апогей - 330 тыс. км, перигей - 600 км). Как отметил ТАСС Кардашев, остается надеяться на то, что радиотелескоп "выспится и проснется".

Космическая обсерватория "Спектр-Р" была запущена в июле 2011 года, через три года гарантийный срок службы аппарата истек, однако было принято решение продлить его работу до конца 2019 года. 11 января стало известно, что аппарат перестал реагировать на команды с Земли. Позже удалось выяснить, что бортовые системы российского радиотелескопа "Спектр-Р" работают штатно, этот вывод был сделан после того, как станция приема научных данных "Грин Бэнк" (США) зарегистрировала сигнал бортового радиокомплекса, предназначенного для передачи на Землю научных данных. Позднее этот сигнал был зарегистрирован и на российских станциях.

15.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
ОБСЕ
Похожие новости
04.12.2017
"Искандеры" тихо едут, но быстро заряжают
02.10.2017
Разведка в современных конфликтах
28.01.2013
SIPRI прогнозирует ослабление контроля за вооружениями
30.11.2012
Запуск "Наро" вновь отложен
23.06.2009
НПО имени Лавочкина намерено повторить эксперимент "Демонстратор", однако при этом отказывается от использования конверсионных ракет
03.05.2007
России хватит средств на создание эффективных вооружений - Дворкович
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.02 16:55
  • 4
Появились кадры полевых испытаний новейшего российского танка (Видео)
  • 18.02 16:52
  • 1
Как Россия и Китай будут воевать против Америки: главное — уничтожить спутники
  • 18.02 16:24
  • 3
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 18.02 16:22
  • 24
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 18.02 16:20
  • 9
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 18.02 16:04
  • 2
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 18.02 15:49
  • 1
Охота на акул. Как выслеживают и уничтожают подводные лодки
  • 18.02 15:37
  • 1
Израильтяне представили свое видение танка будущего
  • 18.02 15:22
  • 1
Минобороны отчиталось о сэкономленных 6,5 млрд рублей бюджетных средств в 2018 году
  • 18.02 15:16
  • 5
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 18.02 14:48
  • 75
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 18.02 14:43
  • 5
Космический мусорщик: бактерии утилизируют отходы на МКС
  • 18.02 14:36
  • 15
Танковый толк: Минобороны в этом году получит первые серийные "Арматы"
  • 18.02 14:29
  • 1
Модернизация системы предупреждения о ракетном нападении РФ завершится за два-три года
  • 18.02 14:29
  • 4
"Роскосмос" воспитает новый класс инженеров-конструкторов