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18.02.2019
Вестник Мордовии

Военный эксперт сравнил Т-72Б3 с паровозами и вспомнил о ГТД

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Известный российский военный эксперт Алексей Хлопотов сравнил современные российские танки Т-72Б3М образца 2016 года с паровозами и вспомнил о сверхмощных танковых газовых турбинах.

В своем материале, размещенном в Дзен-канале Gur Khan attacks!, он обратил внимание на один из телевизионных репортажей с подмосковного полигона Алабино, где стартовали отборочные туры по танковому биатлону. И в нем, как выразился Хлопотов, наши новейшие танки "дымят как паровозы!", "дымят массово, со смаком!".

Он объясняет, почему это происходит: "Суть этого явления проста - их дизелям не хватает воздуха. Солдатик давит на газ, соляра рекой льется из форсунок, а полноты сгорания из-за нехватки воздуха нет. Естественно, не добирается мощность, появляются проблемы с динамикой. Про повышенный расход топлива, а, значит, и существенно уменьшенный запас хода - уж молчу. Да и форсунки так намного быстрее засоряются. Уверяю, чистить их - то еще удовольствие".

Эксперт отмечает: "С таким дымлением можно мириться на танковых гонках. А вот если вдруг война? С этим дымом наши танки будут засекать, и уничтожать "на раз". И никакая маскировка не поможет".

По его мнению, нужна современная топливная аппаратура и электронная интеллектуальная система управления. Нужен также "как хлеб, как воздух" новый компактный двигатель, который бы без больших переделок мог вставать в моторно-трансмиссионное отделение танков типа Т-72 и развивать мощность порядка 1500 л.с.

Проблему могла бы решить танковая газотурбинная силовая установка - у нас уже был задел по таким агрегатам мощностью в 1500 л.с., была перспектива выхода и на 1800 и на 2000 л.с. практически при тех же габаритах.

15.02.2019
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принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Компании
ГАЗ Группа
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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1 комментарий
№1
18.02.2019 09:51
Цитата, q
Проблему могла бы решить танковая газотурбинная силовая установка - у нас уже был задел по таким агрегатам мощностью в 1500 л.с., была перспектива выхода и на 1800 и на 2000 л.с. практически при тех же габаритах.
Вот с этого момента надо поподробнее....., а то паровозы, паровозы-если солярка из сахалинских нефтей , то и на форсунке газовой турбины  нагар тоже  с "бородой". Акромя военного назначения ГТД , надо спервоначалу  удумать как на гражданке применять , а то  деньги пшиком очередным выйдут. Танк на газ перевели бы.
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