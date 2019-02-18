Глава NASA не знает, какой компании удастся первой доставить людей на МКС

При этом Джим Брайденстайн отметил, что Boeing потребуется более короткий срок, чем SpaceX, на то, чтобы запустить новый космический корабль сначала без экипажа, а потом с экипажем

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Корпорации Boeing потребуется более короткий срок, чем компании SpaceX, на то, чтобы запустить новый космический корабль сначала без экипажа, а потом с экипажем к Международной космической станции (МКС). Такое мнение высказал в опубликованном в четверг интервью телеканалу CNBC директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн.

"Я считаю, что между запуском корабля Boeing без экипажа и корабля с экипажем пройдет меньше времени, чем между [испытательным и пилотируемым] полетами SpaceX. Это означает, что сейчас мы не знаем, кому доведется первым отправить экипаж [на МКС]", - пояснил глава NASA.

Он признал, что в графике пусков обеих компании регулярно происходят корректировки. При этом Брайденстайн выразил "высокую степень уверенности" в том, что США удастся отправить в космический полет "американских астронавтов, с американской территории, на ракетах американского производства" к концу 2019 года. Это обещание дал президент Дональд Трамп в ежегодном послании "О положении страны" 5 февраля.

По словам главы NASA, президент США "проявляет большой интерес" к мерам ускорения реализации планов освоения Марса. Однако глава государства не говорил о необходимости обеспечить высадку американцев на Красной планете "во что бы то ни стало", отметил Брайденстайн.

Как информировало ранее NASA, запуск нового корабля SpaceX - Crew Dragon - без экипажа к МКС перенесен на 2 марта из-за необходимости дополнительного тестирования оборудования и подготовки специалистов. Сроки первого беспилотного запуска корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing сдвинуты с марта на апрель. При этом график первых полетов с экипажем обоих кораблей в целом оставлен без изменения: Crew Dragon - в июле 2019 года (ранее это был июнь-июль), а Starliner - в августе 2019 года.

NASA прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году, после завершения программы возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими кораблями "Союз". Контракт NASA и Роскосмоса истекает в конце 2019 года. В настоящее время новые американские космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают SpaceX и Boeing.