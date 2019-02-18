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18.02.2019
ТАСС

Глава NASA не знает, какой компании удастся первой доставить людей на МКС

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Глава NASA Джим Брайденстайн
Глава NASA Джим Брайденстайн.
Источник изображения: © EPA-EFE/ABIR SULTAN

При этом Джим Брайденстайн отметил, что Boeing потребуется более короткий срок, чем SpaceX, на то, чтобы запустить новый космический корабль сначала без экипажа, а потом с экипажем

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Корпорации Boeing потребуется более короткий срок, чем компании SpaceX, на то, чтобы запустить новый космический корабль сначала без экипажа, а потом с экипажем к Международной космической станции (МКС). Такое мнение высказал в опубликованном в четверг интервью телеканалу CNBC директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн.

"Я считаю, что между запуском корабля Boeing без экипажа и корабля с экипажем пройдет меньше времени, чем между [испытательным и пилотируемым] полетами SpaceX. Это означает, что сейчас мы не знаем, кому доведется первым отправить экипаж [на МКС]", - пояснил глава NASA.

Он признал, что в графике пусков обеих компании регулярно происходят корректировки. При этом Брайденстайн выразил "высокую степень уверенности" в том, что США удастся отправить в космический полет "американских астронавтов, с американской территории, на ракетах американского производства" к концу 2019 года. Это обещание дал президент Дональд Трамп в ежегодном послании "О положении страны" 5 февраля.

По словам главы NASA, президент США "проявляет большой интерес" к мерам ускорения реализации планов освоения Марса. Однако глава государства не говорил о необходимости обеспечить высадку американцев на Красной планете "во что бы то ни стало", отметил Брайденстайн.

Как информировало ранее NASA, запуск нового корабля SpaceX - Crew Dragon - без экипажа к МКС перенесен на 2 марта из-за необходимости дополнительного тестирования оборудования и подготовки специалистов. Сроки первого беспилотного запуска корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing сдвинуты с марта на апрель. При этом график первых полетов с экипажем обоих кораблей в целом оставлен без изменения: Crew Dragon - в июле 2019 года (ранее это был июнь-июль), а Starliner - в августе 2019 года.

NASA прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году, после завершения программы возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими кораблями "Союз". Контракт NASA и Роскосмоса истекает в конце 2019 года. В настоящее время новые американские космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают SpaceX и Boeing.

15.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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