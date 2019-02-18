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18.02.2019
ТАСС

NASA: американский проект освоения Луны будет открыт для всех международных партнеров

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Лунная орбитальная станция Lunar Orbital Platform - Gateway (LOP-G)
Художественное изображение перспективной американской окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform - Gateway (LOP-G).
Источник изображения: НАСА / nasaspaceflight.com

Глава космического ведомства США Джим Брайденстайн заявил, что новая инфраструктура будет открытой и доступной для участия международных партнеров

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Американский проект освоения Луны будет включать в себя не только окололунную станцию Gateway, но целую инфраструктуру, связывающую Землю с ее естественным спутником, и участие в этом проекте будет открыто для всех заинтересованных международных партнеров. Об этом заявил в четверг директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн на круглом столе в штаб-квартире NASA в Вашингтоне, посвященном программе исследования Луны.

"Когда речь идет про Международную космическую станцию (МКС), вопрос стоит о том, какая страна получит какой модуль", - сказал он. "Некоторые наши международные партнеры решили, что Gateway напоминает МКС, и они все соревнуются за то, чтобы получить часть этого одного элемента, который называется Gateway", - пояснил Брайденстайн.

"На самом деле это не то, что мы представляем себе в долгосрочной перспективе, мы предусматриваем создание целой инфраструктуры <...>, вся эта инфраструктура будет открытой и доступной для участия международных партнеров, и это позволит всем нам делать больше, чем когда-либо", - заявил глава NASA. "Мы говорим сейчас об очень широкой и открытой инфраструктуре, которая будет включать в себя все связующие элементы между Землей и Луной и даже обитаемые модули на поверхности Луны", - добавил он.

О планах по созданию международной окололунной станции стало известно весной 2016 года. Тогда ТАСС со ссылкой на документы РКК "Энергия" сообщил, что совместно с американской корпорацией Boeing ведется предварительная проработка создания окололунной инфраструктуры в поддержку будущих планов национальных агентств. Ранее предполагалось, что станция получит название Deep Space Gateway, однако сейчас в документах NASA ее именуют Lunar Orbital Platform-Gateway.

В конце сентября 2017 года в рамках конгресса в Аделаиде (Австралия) было подписано совместное заявление между Роскосмосом и NASA, которое отражает намерение партнеров совместно работать над реализацией инициатив в освоении космоса. Речь идет о планировании работ по созданию посещаемой станции в окололунном пространстве.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что компания проявляет интерес к американскому проекту по созданию международной окололунной станции, однако у российской стороны есть свои пожелания и предложения.

15.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Австpалия
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США
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Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
МКС
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