Войти
18.02.2019
bmpd.livejournal.com

В Алжире продемонстрировали патрульный автомобиль глубинной разведки Nimr Ajban LRSOV

443
0
0

Оригинал взят у коллеги dambiev в В Алжире продемонстрировали патрульный автомобиль глубинной разведки Nimr Ajban LRSOV

13 февраля 2019 года начальнику генерального штаба Национальной народной армии Алжира Ахмеду Гаид Салаху во время инспекционной поездки в 5-й военный округ на заводе алжирско-эмиратского совместного предприятия NIMR Algerie SPA был продемонстрирован патрульный автомобиль для спецназа (Long rande special operations vehicule) на шасси бронеавтомобиля Nimr Ajban.

Сообщается, что сухопутные войска Национальной народной армии впервые получат автомобили данного типа. В кормовой части расположена грузовая платформа, состоящая из двух отсеков (один - для боеприпасов, а другой - для различной аппаратуры разведки и наблюдения информационных систем тактического звена). В средней части корпуса может размещаться вооружение (в частности, 12,7-мм пулемет и 30-мм автоматический гранатомет), а 7,62-мм пулемет или другое стрелковое оружие планируется устанавливать на подвижной турели перед местом командира. Запас хода - 700 километров.

Как ранее сообщали коллеги bmpd , Ajban - это используемая Nimr Automotive нынешняя маркетинговая марка семейства бывших бронеавтомобилей Nimr в варианте с колесной формулой 4х4, созданных в свое время для ОАЭ российскими разработчиками из Группы ГАЗ и развиваемых самостоятельно в России как "Тигр".

Компания Nimr Automotive, ранее контролируемая государственным инвестиционным холдингом ОАЭ, а с 2015 года являющаяся частью эмиратского госудаственного оборонного объединения Emirates Defence Industries Company (EDIC), ведет серийный выпуск на своем предприятии в Абу Даби легкой бронированной машины Nimr (4х4) с 2005 года. С тех пор Nimr Automotive разработала большое количество модификаций Nimr и серьезно модернизировала машину при участии западных специалистов. В настоящее время семейство машин Nimr (4x4) реализуется под брендом Ajban (в двух основных вариантах - стандартном Ajban 450 и носителе вооружения и оборудования Ajban 440A), а их варианты с формулой 6х6 - под брендом Hafeet. Машины семейства Nimr/Ajban проданы минимум в 10 стран. В 2016 году было заявлено об изготовлении 1000-й машины Nimr/Ajban,

Патрульный автомобиль глубинной разведки Nimr Ajban LRSOV

Полицейский бронеавтомобиль специального назначения Nimr ISV

Бронированная машина Nimr 2

15.02.2019
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
ОАЭ
Россия
Компании
NIMR Automotive
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ
Похожие новости
28.01.2013
Российские военные пересядут на «Тигры»
21.11.2012
Непробиваемый «Панцирь»
04.04.2012
ОАЭ закажут 700 колесных БМП с «Бахчой»?
06.07.2010
Рэнкинг предприятий оборонно-промышленного комплекса России в 2009 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.02 16:52
  • 1
Как Россия и Китай будут воевать против Америки: главное — уничтожить спутники
  • 18.02 16:29
  • 3
Появились кадры полевых испытаний новейшего российского танка (Видео)
  • 18.02 16:24
  • 3
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 18.02 16:22
  • 24
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 18.02 16:20
  • 9
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 18.02 16:04
  • 2
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 18.02 15:49
  • 1
Охота на акул. Как выслеживают и уничтожают подводные лодки
  • 18.02 15:37
  • 1
Израильтяне представили свое видение танка будущего
  • 18.02 15:22
  • 1
Минобороны отчиталось о сэкономленных 6,5 млрд рублей бюджетных средств в 2018 году
  • 18.02 15:16
  • 5
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 18.02 14:48
  • 75
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 18.02 14:43
  • 5
Космический мусорщик: бактерии утилизируют отходы на МКС
  • 18.02 14:36
  • 15
Танковый толк: Минобороны в этом году получит первые серийные "Арматы"
  • 18.02 14:29
  • 1
Модернизация системы предупреждения о ракетном нападении РФ завершится за два-три года
  • 18.02 14:29
  • 4
"Роскосмос" воспитает новый класс инженеров-конструкторов