Оригинал взят у коллеги dambiev в В Алжире продемонстрировали патрульный автомобиль глубинной разведки Nimr Ajban LRSOV

13 февраля 2019 года начальнику генерального штаба Национальной народной армии Алжира Ахмеду Гаид Салаху во время инспекционной поездки в 5-й военный округ на заводе алжирско-эмиратского совместного предприятия NIMR Algerie SPA был продемонстрирован патрульный автомобиль для спецназа (Long rande special operations vehicule) на шасси бронеавтомобиля Nimr Ajban.

Сообщается, что сухопутные войска Национальной народной армии впервые получат автомобили данного типа. В кормовой части расположена грузовая платформа, состоящая из двух отсеков (один - для боеприпасов, а другой - для различной аппаратуры разведки и наблюдения информационных систем тактического звена). В средней части корпуса может размещаться вооружение (в частности, 12,7-мм пулемет и 30-мм автоматический гранатомет), а 7,62-мм пулемет или другое стрелковое оружие планируется устанавливать на подвижной турели перед местом командира. Запас хода - 700 километров.

Как ранее сообщали коллеги bmpd , Ajban - это используемая Nimr Automotive нынешняя маркетинговая марка семейства бывших бронеавтомобилей Nimr в варианте с колесной формулой 4х4, созданных в свое время для ОАЭ российскими разработчиками из Группы ГАЗ и развиваемых самостоятельно в России как "Тигр".

Компания Nimr Automotive, ранее контролируемая государственным инвестиционным холдингом ОАЭ, а с 2015 года являющаяся частью эмиратского госудаственного оборонного объединения Emirates Defence Industries Company (EDIC), ведет серийный выпуск на своем предприятии в Абу Даби легкой бронированной машины Nimr (4х4) с 2005 года. С тех пор Nimr Automotive разработала большое количество модификаций Nimr и серьезно модернизировала машину при участии западных специалистов. В настоящее время семейство машин Nimr (4x4) реализуется под брендом Ajban (в двух основных вариантах - стандартном Ajban 450 и носителе вооружения и оборудования Ajban 440A), а их варианты с формулой 6х6 - под брендом Hafeet. Машины семейства Nimr/Ajban проданы минимум в 10 стран. В 2016 году было заявлено об изготовлении 1000-й машины Nimr/Ajban,

Патрульный автомобиль глубинной разведки Nimr Ajban LRSOV

Полицейский бронеавтомобиль специального назначения Nimr ISV

Бронированная машина Nimr 2