Бурунди подпишет контракт на поставку ЗРПК "Панцирь-1"

Республика Бурунди планирует купить зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Контракт одно из самых развитых государств в Восточной Африке надеется подписать уже в 2019 году.

Переговоры по этой теме продолжаются, сообщил РИА Новости посол страны в России Эдуард Бизимана. Полномочный представитель добавил, что Бурунди заинтересована в развитии сотрудничества с Российской Федерацией.

- Это, конечно, зависит от возможностей в плане финансов, но мы действительно полны решимости приобрести эту российскую технологию в целях укрепления нашей безопасности, - отметил посол Бизимана.

О том, что Республика Бурунди интересуется приобретением зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", стало известно еще в августе прошлого года на международном форуме "Армия-2018". Тогда об этом заявил министр обороны Бурунди Эммануэль Нтахомвукье. А раньше два государства подписали соглашение о военном сотрудничестве в плане миротворческой деятельности.

"Панцирь-1" - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Боезапас - 12 ракет 57Э6-Е, 1,4 тысячи снарядов. Эффективная дальность стрельбы - четыре километра. Тип боеприпасов - бронебойно-зажигательные. Экипаж - три человека.

Светлана Цыганкова