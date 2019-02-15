Войти
15.02.2019
Российская газета

Мотоцикл военного назначения: армия Лаоса выбрала российские "Уралы"

306
0
0
Военнослужащие ВС Лаоса на мотоциклах "Урал"
Военнослужащие ВС Лаоса на мотоциклах "Урал".
Источник изображения: rg.ru

Мотоциклы российского производства замечены на недавнем военном параде, прошедшем в столице Лаоса, городе Вьентьян.

Судя по форме и опознавательным знакам, техника марки "Урал" эксплуатируется в подразделениях, являющихся аналогами нашей военной автомобильной инспекции.

Лаосская ВАИ выбрала модификацию, специально предназначенную для службы в трудных условиях, там, где отсутствуют дороги. В одной из версий эта модель имеет привод на коляску, что существенно повышает проходимость.

Полностью снаряженное транспортное средство весит чуть более 360 кг. Мотоцикл способен перевозить трех бойцов. На нем установлен двигатель мощностью в 41 л.с. Максимальная скорость - 110 км/ч.

Российские "Уралы" стали единственной подобной техникой, которой доверили участие в столь ответственном мероприятии, посвященном 70-летию создания лаосской Народной армии.

Тяжелые мотоциклы долгое время были непременным атрибутом многих подразделений Советской армии. В 90-е годы их вывели их эксплуатации и утилизировали.

Позже, уже для современных вооруженных сил создавались модификации, вооруженные пулеметом ПК, установленным на специальную турель, или противотанковым управляемым ракетным комплексом "Конкурс М". Однако такая техника не получила распространения в мотострелковых и десантных войсках.


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

14.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Лаос
Россия
Компании
ГАЗ Группа
Похожие новости
25.01.2019
В Лаосе показали модернизированные БРДМ-2М
26.01.2016
«Суперджет» добавит мест
05.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть II
26.03.2013
Лекарство от детских болезней
07.07.2009
"Вертолеты России" готовятся к экспансии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.02 07:43
  • 1
Утвержден окончательный облик перспективного авиакомплекса дальней авиации - источники
  • 15.02 07:22
  • 8
Уничтожаем танки оригинальным способом.
  • 15.02 06:43
  • 27
Медведев: обновление базы и поддержка ученых будут главными задачами нацпроекта "Наука"
  • 15.02 06:41
  • 1
Китай в 2019 году проведет испытание новейших самолетов COMAC C919
  • 15.02 04:28
  • 21
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 15.02 01:14
  • 2
Stealth Rules: One Expert Thinks the Air Force Should Avoid the F-15X
  • 15.02 01:11
  • 33
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 14.02 23:48
  • 6
В Сети опубликовали изображение нового берегового ракетного комплекса
  • 14.02 23:01
  • 3
Ведущие вузы получат 10 миллиардов на повышение конкурентоспособности
  • 14.02 22:10
  • 4
Авиашлемы. Виртуальная реальность в настоящем бою
  • 14.02 21:09
  • 35
От 30 до 57: какой будет машина поддержки танков на базе "Арматы"
  • 14.02 20:42
  • 24
СМИ: ВМФ продолжит закупку фрегатов проекта 22350
  • 14.02 20:32
  • 72
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 14.02 17:23
  • 8
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 14.02 17:17
  • 46
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs