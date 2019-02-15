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15.02.2019
Российская газета

Загадочная суперпушка КНДР: что известно о 170-мм САУ "Коксан"

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Северокорейская 170-мм пушка
Северокорейская 170-мм пушка, имеющая обозначение М1978 "Коксан".
Источник изображения: rg.ru

Созданная еще в 70-е годы северокорейская 170-мм пушка, имеющая обозначение М1978 "Коксан", до сих пор считается одной из самых дальнобойных в мире. По мнению военных экспертов, она способна поражать цели на расстоянии до 60 километров.

Американская разведка узнала о существовании этого орудия в 1978 году, ее заметили как раз в районе города Коксан, что и стало основанием для названия.

Длинноствольная артустановка была смонтирована открыто на шасси среднего танка китайского производства Тип 59. Ее вес явно превышает 40 тонн, максимальная скорость передвижения - 40-45 км/ч. Боекомплект перевозится отдельно, на специальном транспорте. Расчет - не менее 6 человек.

Как считается, в вооруженных силах КНДР такие САУ были сведены в специальные артиллерийские подразделения, по 36 машин в каждом. Они предназначались для массированных ударов по территории Южной Кореи.

В 80-е годы около 30 самоходок были закуплены Ираном, который был вовлечен в кровопролитную войну с Ираком.

Они дали некоторое преимущество над саддамовской армией, но в ходе боевой эксплуатации был выявлен ряд недостатков: малая мобильность и скорострельность, не превышающая двух выстрелов в минуту, невысокий ресурс ствола орудия, требовавшего частой замены.

В ходе боевых действий одно из таких орудий было захвачено иракскими войсками. После оккупации страны американцами "Коксан" был отправлен в США для изучения.

Кроме модели М1978 имеется более совершенная модификация - М1989 на самостоятельно разработанном шасси. В настоящее время именно эти орудия составляют основу дальнобойной артиллерии КНДР.


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

14.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Ирак
Иран
Китай
КНДР
США
Южная Корея
Продукция
Type 59
Проекты
Рельсотрон
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