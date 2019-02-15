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15.02.2019
Российская газета

Хуситы показали уничтожение бронетехники американского производства

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Война в Йемене
Война в Йемене.
Источник изображения: rg.ru

Хуситы продемонстрировали, как уничтожают захваченные в ходе рейда в саудовскую провинцию Наджран трофеи.

Судя по видео, им достались три бронемашины семейства LAV, принадлежавшие механизированной бригаде королевской национальной гвардии.

Первым был подорван LAV-25: башня с 25-мм автоматической пушкой отлетела на несколько метров. В корпусе этой колесной БМП начался сильный пожар.

Следующей жертвой стал LAV Bison. Повстанцы не поскупились и, что называется, от души начинили ее взрывчаткой. В результате бронемашина разлетелась на части. А над обломками устремилось в небо большое черное грибовидное облако.

Затем был сожжен брошенный саудовцами пикап Toyota.

В конце ролика видна сгоревшая ремонтно-восстановительная машина LAV-R.

Ранее, в конце минувшей недели, в Сети также появилось видео, запечатлевшее поражение ПТУР среднего танка Т-34-85, принадлежавшего силам президента Хади.


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

14.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
США
Продукция
LAV
LAV-25
Компании
Toyota
Проекты
Piranha
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