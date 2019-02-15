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15.02.2019
Российская газета

Багги спецназа впервые пройдут по Красной площади в День Победы

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Багги "Чаборз-М3"
Багги "Чаборз-М3". Этот "медведеволк" пройдет и по болоту, и по лесу, и по снежной целине. Он легче и маневреннее любого бронеавтомобиля.
Источник изображения: Предоставлено пресс-службой Росгвардии

Впервые в параде в честь Дня Победы пройдут авто-вездеходы багги "Чаборз-М3". В Росгвардии сообщили, что сейчас в дивизии имени Ф.Э. Дзержинского, дислоцированной в подмосковной Балашихе, готовят восемь автомобилей этой модели к прохождению в составе механизированной росгвардейской колонны.

А механики-водители обучаются управлению этой новой техникой и сдают экзамены на права категории "А2". Это права на управление трактором, чем, по сути и является багги. Выдают их не сотрудники ГАИ, а местные органы Гостехнадзора.

Эту уникальную по-своему машину уже обкатали не только на дивизионном полигоне с преодолением препятствий и применением имитационных средств, но и в Арктике - на земле Франца-Иосифа. Машина предназначена для спецназа, поэтому и тестировали ее бойцы 604 Центра специального назначения "Витязь" Росгвардии.

Чаборз М-3" в переводе с чеченского языка означает "ча" - медведь, "борз" - волк. Проектировали машину и сейчас серийно изготавливают в чеченском городе Аргуне на предприятии "Чеченавто", собирают из комплектующих других российских производителей, в том числе "АвтоВАЗа".

Преимущество "Чаборза" заключается в легкости конструкции, высокой проходимости и многофункциональности. Он предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднодоступных районах и в условиях бездорожья. Плавность хода обеспечивает усовершенствованная подвеска, позволяющая вести прицельную стрельбу прямо на ходу.

Сегодня багги этой модели активно задействованы спецназом Росгвардии при выполнении служебно-боевых задач на территории Северного Кавказа. Они могут проводить разведку и патрулирование, забрасывать в труднодоступные места диверсионные группы и грузы, вывозить раненых.

В машине используется двигатель ВАЗ объемом 1,6 л (хотя в первоначальном проекте был мотор 1.8), рулевое управление с электроусилителем от "Калины" и вазовский усилитель тормозов. Рычаги подвески и амортизаторы - оригинальные.

Собственная масса "Чаборза" без вооружения - около 400 кг, при этом грузоподъемность - 250 кг. Заднеприводная трехместная машина может нести пулемет ПКМ 7,62 с большим запасом патронов, гранатомет АГС-30 и модуль дымовой завесы. Максимальная скорость - 130 км/ч.


 Михаил Фалалеев

14.02.2019
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принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
АГС-30
Волк
ПКМ
Система поражения "Ратник"
СПМ-3 Медведь
Компании
АвтоВАЗ
Росгвардия
Чаборз
Проекты
Арктика
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