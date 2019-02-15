Танковый толк: Минобороны в этом году получит первые серийные "Арматы"

В войска поступят обновленные машины

Танк Т-14 "Армата" после доработки вышел в серийное производство. Первая партия из 16 обновленных машин поступит в войска уже до конца года. 9 мая новые Т-14 примут участие в параде на Красной площади. После этого для проверки в условиях, приближенных к боевым, они будут распределены по военным частям, расположенным в разных регионах. По мнению специалистов, "Армата" с необитаемой башней и бронированной капсулой для экипажа превосходит все известные зарубежные аналоги, включая американский Abrams, французский Leclerc и немецкий Leopard 2.

До конца года 12 танков Т-14 "Армата" и четыре БРЭМ Т-16 поступят в войска, рассказали "Известиям" несколько источников в Минобороны. По их словам, серийные "Арматы" отличаются от ранее представленных опытных машин: после испытаний на них заменен ряд узлов и агрегатов, также появились новые системы.

Первые серийные танки должны будут принять участие в параде Победы. А после торжественного прохождения по брусчатке Красной площади "Арматы" будут задействованы в войсковых испытаниях. 16 машин разделят между воинскими частями, расположенными в различных климатических зонах.

В корпорации "Уралвагонзавод" "Известиям" заявили, что у УВЗ есть контракт с Минобороны на производство танков "Армата" и боевых машин на их базе и он неукоснительно выполняется.

Дистанционная мощь

Сравнивая Т-14 с западными образцами, военные эксперты говорят о превосходстве над американским Abrams, французским Leclerc и немецким Leopard 2. Отечественная машина считается более эффективной и более живучей, чем танки вероятных противников, на 25–30%.

125-миллиметровая пушка 2А82, как заявляют разработчики, превосходит все существующие танковые орудия в 1,2 раза Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Главное новшество танка — необитаемая башня. В "Армате" экипаж управляет орудием дистанционно, находясь в изолированной бронированной капсуле, которая расположена в корпусе танка. Капсула позволяет сохранить жизнь экипажа, делая танк более живучим на поле боя. Такое решение компоновки боевой машины — новое слово в танкостроении.

Известно, что на "Армате" стоит новый дизельный двигатель мощностью 1,5 тыс. л.с. Огневую мощь танка обеспечивает 125-миллиметровая пушка 2А82 — по техническому уровню она, как заявляют разработчиками, превосходит все существующие танковые орудия в 1,2 раза. Дульная энергия пушки 2А82 в 1,17 раза превосходит лучшее натовское орудие — 120-миллиметровую систему танка "Леопард-2А6". Но при этом длина ствола отечественного орудия на 60 см меньше, что в целом делает танк компактнее.

"Армата" оснащена комплексом активной защиты "Афганит" Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Танк оснащен комплексом активной защиты "Афганит". Она создает вокруг танка непробиваемый "купол", уничтожая в автоматическом режиме подлетающие противотанковые снаряды, бомбы и ракеты без непосредственного участия экипажа.

Эвакуатор для танков

Для российской армии "Армата" — это универсальная тяжелая гусеничная платформа. На ее базе можно будет производить не только танки, но и тяжелые боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления.

БРЭМ Т-16 на базе "Арматы", предназначенная для эвакуации поврежденных машин с поля боя и проведения их последующего ремонта в полевых условиях, уже готова. Она оснащена набором спецоборудования, например бульдозерным отвалом, и отличается от существующей БРЭМ-1М более грузоподъемным краном-манипулятором, а также более мощной тяговой лебедкой.

Модель бронированной ремонтно-эвакуационной машины Т-16 "Армата" на стенде главного автобронетанкового управления МО РФ форума "Армия-2017". Источник: Отвага2004

Боевая рубка Т-16 расположена в передней части корпуса и сдвинута к левому борту — там будет располагаться экипаж. Он состоит из трех человек: командира, механика-водителя и оператора. В защищенной капсуле предусмотрены места и для экипажа эвакуируемого танка. Позади обитаемого отделения расположен моторно-трансмиссионный отсек, где расположены дизельный двигатель и автоматическая реверсивная коробка передач.

БРЭМ не только мощно бронирована, но также имеет динамическую и радиоэлектронную системы защиты от управляемого вооружения, систему обезвреживания мин с электромагнитными взрывателями. Для собственной обороны на Т-16 установлен боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом, управляемый дистанционно из бронированной капсулы.

Холод Бурятии и жара пустынь

В прошлом году в Минобороны заявляло, что "Арматы" испытают в условиях Арктики. Также рассматривался вопрос о тестировании машин в горах и в пустынно-песчаной местности, где преобладают высокие температуры.

Проверка в войсках необходима, чтобы в ходе эксплуатации члены экипажей "почувствовали" машину, рассказал "Известиям" военный эксперт Сергей Суворов.

— Обычно на этом этапе обнаруживаются скрытые недостатки и всплывают конструкторские недоработки, — отметил эксперт. — Еще с советских времен вся бронетехника в обязательном порядке испытывалась в различных условиях — в жарком климате, пыльной местности и холодном климате. В соответствии с требованием Минобороны танк должен стабильно работать в температурном диапазоне от -50 до +50 градусов по Цельсию. Для испытаний в холодных условиях танки направят в воинские части, которые расположены на севере страны или, к примеру, в Бурятии, где зимой температура часто опускается до необходимых критических отметок. Для испытания жарой в советские времена танки тестировались в песках Каракумов, теперь их направляют в Астраханскую область.

Демонстрация танка Т-14 "Армата" на полигоне "Алабино" Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Серийные танки, которые в итоге становятся основой бронетанковых войск, серьезно отличаются от экспериментальных экземпляров, рассказал "Известиям" главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

— Внешне итоговый вариант "Арматы" от предсерийных вряд ли будет сильно отличаться, — отметил Виктор Мураховский. — В основном доработки должны касаться силовой установки, трансмиссии, прицельного комплекса и боекомплекта. Для танкового орудия должны будут разработать новую номенклатуру боеприпасов, включая управляемые, с подрывом на траектории и ряд других.

Все танки так или иначе дорабатываются. В СССР, как правило, серьезно модернизировались двигатели машин — это в первую очередь касалось танков Т-64 и Т-80. Так, Т-80, например, прежде чем попасть на конвейер, фактически получил новую силовую установку.

Алексей Рамм, Алексей Козаченко, Богдан Степовой