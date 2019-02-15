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15.02.2019
Военное обозрение

Израиль в очередной раз останется без камуфляжной формы

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Источник изображения: Пресс-служба Армии обороны Израиля

Управление технологии и логистики Генерального штаба Армии обороны Израиля отчиталось об очередном провале в попытке заменить форму, основной покрой которой и цвет не меняется десятилетиями. Изменения, вносившиеся за это время в обмундирование, были минимальны.

Речь идет в первую очередь о т.н. рабочей или полевой форме. В ЦАХАЛ фактически отсутствует форма повседневная, выходная надевается лишь во время особых мероприятий или при отпуске солдата с базы. А вот основной, так называемой формы "Бет", обычно у каждого солдата имеется по несколько комплектов. Она едина для всех родов войск за редкими исключениями. В частности, особую рубаху навыпуск имеют десантники – привычку выделяться на фоне остальных они переняли от британских парашютистов.

Источник изображения: Пресс-служба Армии обороны Израиля

Раз в десять-пятнадцать лет ЦАХАЛ предпринимает очередную попытку изменить облик солдатской одежды. На нее нашиваются наколенники, меняется состав ткани, появляются клапаны на карманах. Текущий эксперимент один из самых радикальных: закупить форму в количестве 150 000 тысяч экземпляров собирались уже в этом году. При этом она должна была получить новый состав, крой и три вида камуфляжной расцветки.

Камуфляж и стал одной из точек преткновения. За долгие годы он крайне редко использовался израильтянами. Как правило это были спецподразделения, либо излишки натовского обмундирования носили обитатели военной тюрьмы. Лишь раз, с 1964-го по 1968-й пехотные части ЦАХАЛя использовали французский камуфляж типа "лиззард". Затем его вновь сменила олива.

Источник изображения: Пресс-служба Армии обороны Израиля

За эти годы в подкорку у солдат въелся условный рефлекс: "хаки" значит свой, "пятнистый" - чужой. И немудрено – фактически любой вероятный противник израильской армии носит камуфляжную форму. Что повышает шансы т.н. "дружественного огня"

По словам израильского военного эксперта, изначально ткань, использовавшаяся в экспериментальной одежде, описывалась как "в 3 раза более качественная, чем существующая; огне- и жароустойчивая; позволяет коже дышать, а поту испаряться; улучшенный покрой и гораздо более солидный внешний вид; удобнее нынешней, имеет лучшую вентиляцию, соответствует антистатическим стандартам, более стойка к износу". На практике отзывы о ней прямо противоположные: неудобная и жаркая, в этой форме потеешь сильнее чем в предыдущей.

Источник изображения: Пресс-служба Армии обороны Израиля

Всего в ходе эксперимента в зимний и летний период новую форму примерили 330 военнослужащих срочной и сверхсрочной службы. Перспективное обмундирование получили новобранцы учебной базы 35-й десантной бригады, смешанный батальон обороны границ Барделас (в нем служат женщины и мужчины), подразделения ВМС района Красного моря, смешанный женско-мужской батальон охраны границ, отдел стрелковой подготовки школы антитеррора (ЛОТАР), подразделения ПВО, солдаты из Командования тыла, разведчики из 8200. Каждый участник получал два комплекта армейской одежды, выход в ней за пределы базы был запрещен. Всего на попытку заменить форму ушло несколько сот тысяч долларов.

В наши дни почти не осталось современных вооруженных сил, носящих одноцветную форму. Одними из последних сломались австрийцы – недавно они перешли на камуфляж. Сейчас эти попытки предпринимает и ЦАХАЛ. Несмотря на то, что "пятнистая" солдатская одежда не показала какого-либо преимущества (а даже наоборот), израильская армия не намерена сдаваться и решила не оставлять попытки переодеть своих бойцов: в ближайшее время на испытания поступят новые образцы.

14.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Австрия
Великобритания
Израиль
Франция
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