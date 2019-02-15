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15.02.2019
Военное обозрение

США начали массово оснащать армию карманными дронами

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Четыре года экспериментов дают свои результаты: армия США начинает отправку оперативным подразделениям мини-БПЛА Black Hornet ("Черный шершень"). Этот миниатюрный вертолет создаст боевым подразделениям дополнительное преимущество на поле боя – ведь, фактически, его можно убрать в карман.

Источник изображения: flir.com, пресс-служба ВС США

На начало года было подтверждено, что 60 экземпляров самого маленького беспилотника в мире уже отправились в войска. А спустя две недели после обнародования этой информации компания FLIR System, производитель миниатюрного разведчика, подтвердила, что получила заказ на сумму $39,6 млн. Контракт предполагает поставку тысяч БПЛА (наряду с соответствующим оборудованием) в ближайшие годы.

"Оборудование становится всё меньше, и всё большее количество солдат, благодаря этому, получают к нему доступ. Эту штуку можно просто взять в карман и носить с собой", - заявил Санни Кошал, руководитель сектора поддержки в Объединенном производственном и технологическом центре "Рок Айленд Арсенал" (он отвечает за организацию снабжения дронами боевых подразделений).

Источник изображения: flir.com, пресс-служба ВС США

Последняя версия "Шершня", Black Hornet 3, который FLIR Systems также называет личной разведывательной системой (PRS), весит менее 45 г и его длина – меньше 18 см. В комплекте поставки имеется док-станция на два дрона (она также защищает их в момент переноски), а также ручной пульт управления с сенсорным экраном и контроллером. Все это вместе с рядом других, более мелких деталей, поставляется в достаточно объёмном контейнере. Однако основная система легко умещается в солдатском рюкзаке.

Источник изображения: flir.com, пресс-служба ВС США

Для своих компактных размера и веса система предлагает невероятные возможности. Каждый "Черный шершень" несет две дневные видеокамеры HD-разрешения, а также тепловизор. В ночном режиме Black Hornet способен повышать качества изображения за счет использования питания электрооптических систем. Это упрощает оператору идентификацию цели, позволяя отделить гражданских от вооруженного противника.

Black Hornet имеет GPS-датчик для координации действий вне зоны видимости. Оператор может как использовать контроллер для управления беспилотным вертолетом вручную, наблюдая за его активностью через камеры в носу с помощью сенсорного дисплея, так и задать карту движения посредством полуавтономного управления. Соединение с дроном шифруется, а в случае потери контакта системы отправит мини-вертолет в направлении последнего контакта с оператором.

Источник изображения: flir.com, пресс-служба ВС США

Стоимость системы – порядка 15000-20000 долларов за комплект. БПЛА RQ-11 Raven, один из самых распространенных небольших дронов, состоящих на службе вооруженных сил Соединенных Штатов, стоит почти в 10 раз дороже. А еще он больше.

PD-100 Prox Dynamics – таково официальное название "Черного шершня" - является продуктом разработки норвежских инженеров. Американская армия использует его ранние версии с 2014-го года – преимущественно для военных действий в Афганистане. В перспективе вооруженные силы рассматривают возможность оснащения небольшими БПЛА любой бронемашины, которая придёт на смену нынешней Bradley. И у "Шершня" все шансы занять это место.

14.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Норвегия
США
Продукция
Bradley
PD-100
RQ-11 БПЛА
Проекты
БПЛА
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