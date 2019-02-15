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15.02.2019
Коммерсантъ

В третий раз на те же "МиГи"

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Истребители МиГ-29 ВВС Индии
Истребители МиГ-29 ВВС Индии.
Источник изображения: ВВС Индии

Индия готовится приобрести у России два десятка МиГ-29

Индия рассматривает возможность закупки у России дополнительной партии истребителей МиГ-29, которые позволят увеличить количество индийских строевых эскадрилий ВВС, оснащенных данными самолетами, до четырех. Сумма потенциального контракта на 21 машину оценивается примерно в $900 млн. По словам источников "Ъ", это одно из самых коммерчески выгодных предложений на рынке: один только французский истребитель Rafale обошелся индийскому бюджету более чем в $200 млн.

О том, что военно-воздушные силы (ВВС) Индии планируют в срочном порядке закупить истребители МиГ-29, сообщила газета The Economic Times. Ссылаясь на собственные данные, издание уточнило, что план по дополнительной закупке 21 машины детально обсуждался на двусторонних переговорах, состоявшихся в январе. Эти сведения "Ъ" подтвердил топ-менеджер одного из предприятий авиационной промышленности: "Соответствующая заявка от индийской стороны уже поступила, она находится в проработке". По его словам, общая сумма сделки, в которую помимо самих истребителей входят также средства авиационного поражения, ЗИП и обучение персонала, оценивается примерно в $900 млн. В "Рособоронэкспорте" (спецэкспортер российских вооружений) и Федеральной службе по ВТС от комментариев по этой теме воздержались.

Первые МиГ-29 были поставлены из СССР в Индию в 1987-1990 годах по двум контрактам, предполагавшим передачу заказчику в общей сложности 69 машин (62 одноместных истребителя МиГ-29 и семь двухместных учебно-боевых МиГ-29УБ). В 1994 году Индия дополнительно приобрела уже в России восемь МиГ-29 и два МиГ-29УБ. В 2008 году российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" заключила контракт на модернизацию МиГ-29 до версии МиГ-29UPG: первые шесть машин были модернизированы в России, а оставшиеся 56 - в Индии. Все они получили новые двигатели (РД-33 третьей серии), бортовые РЛС "Жук-МЭ", а также датчики распознавания "свой-чужой" французской компании Thales. Этот контракт был полностью выполнен в 2018 году. В интервью "Ъ" директор ФСВТС Дмитрий Шугаев рассказывал, что в 2018 году Индии был передан проект рамочного контракта по техническому содействию в эксплуатации "МиГов" в послегарантийный период. "Вскоре встанет вопрос о модернизации этих самолетов, и целесообразно будет создавать технический центр по их обслуживанию",- заявлял он (см. "Ъ" от 6 февраля).

Закупка Индией дополнительных МиГ-29 преследует сразу несколько целей, утверждают источники "Ъ". Парк ВВС Индии устаревает (в СМИ высказывались планы по отказу в ближайшие три года от эксплуатации старых самолетов типа МиГ-21, МиГ-27 и Jaguar), и Дели нужно не допустить падения боеготовности. Сейчас у индийских военных сформировано три эскадрильи, на вооружении которых состоит МиГ-29, закупка еще двух десятков таких машин позволит сформировать четвертую, поясняет собеседник "Ъ". Он напомнил, что к 2022 году из 11 эскадрилий истребителей МиГ-21, чей летный ресурс уже исчерпан почти полностью, в строю останется лишь одна, "поэтому индийские военные всеми силами пытаются восполнить эти пробелы". Замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко называет решение о закупке Индией дополнительной партии МиГ-29 "наиболее рациональным".

По соотношению цены и качества российский МиГ-29 превосходит конкурента, стоимость одного французского истребителя Rafale составляла, по оценкам СМИ, около $227 млн (против $40 млн у МиГ-29).

При этом источник "Ъ" в отрасли уточнил, что речь идет именно о заводских поставках, а не о продаже Индии бывшей в употреблении техники: "Все самолеты будут поставлены в варианте МиГ-29UPG".

Напомним, что ранее Дели направил в Москву заявку на приобретение 18 комплектов для сборки истребителей Су-30МКИ на своей территории: это связано с планами ВВС Индии по доведению количества истребительных эскадрилий ВВС, оснащенных самолетами данного типа, до 14 единиц. В случае скорого подписания твердого контракта поставки комплектов заказчику могут начаться уже в 2020 году (см. "Ъ" от 2 февраля).

Иван Сафронов, Александра Джорджевич

14.02.2019
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