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15.02.2019
Lenta.ru

Американские "Койоты" притворятся российскими "Калибрами"

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Источник изображения: Фото: Wikipedia

Подразделение Innovation Systems (бывшая Orbital ATK) американской компании Northrop Grumman заключило с Командованием авиационных систем ВМС США контракт, предполагающий изучение интеграции системы сбрасываемых дипольных отражателей в сверхзвуковую ракету-мишень GQM-163A Coyote, сообщает Jane's 360.

Планируемая модификация должна обеспечить имитацию угроз, создаваемых сверхзвуковыми многоступенчатыми ракетами, в частности, российским "Калибром", на участке отделения последней ступени от предпоследней.

Дипольный противорадарный отражатель, являющийся одним из средств радиоэлектронного поражения, в качестве ложной цели может входить в состав разделяющейся головной части боевой ракеты.

GQM-163A Coyote получила твердотопливный ускоритель Hercules MK 70 и маршевой двигатель MARC-R-282. Оружие создано по примеру российской ракеты-мишени MA-31, которая является советской управляемой сверхзвуковой ракетой средней дальности класса "воздух-поверхность" Х-31, лишенной самонаводящейся головной боевой части и радиовысотомера.

14.02.2019
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
C-130
Х-31
Компании
Northrop Grumman
Orbital ATK
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