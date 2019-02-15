Киев тратит на оборону все больше

На заседании Кабинета министров Украины утвержден государственный оборонный заказ на текущий год.

Параметры ГОЗ-2019, по информации агентства "Интерфакс-Украина", коррелируются с прогнозными оценками Министерства экономического развития и торговли, озвученными в декабре 2018-го и предусматривавшими выделение около 25 млрд гривен. Это на 19 процентов больше, чем в минувшем году (21 млрд).

Совет национальной безопасности и обороны Украины еще в сентябре обозначил приоритеты в оборонном бюджете страны на этот год: разработка и закупка современного высокоточного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе крылатых ракет), артиллерии, бронетехники, боеприпасов и продуктов спецхимии; усиление системы ПВО и возможностей Воздушных сил ВСУ; реализация госполитики в сфере кибербезопасности; выполнение мероприятий по развитию и модернизации спецсвязи и средств защиты информации; обустройство полигонов для проведения испытаний.

Военному ведомству Украины в 2019-м намечено выделить 102,49 млрд гривен, из них 81,69 миллиарда (79,7%) будут направлены на обеспечение деятельности ВСУ. Общие же расходы государства на оборонные нужды, по данным его Минфина, должны составить 212 млрд (5,4% ВВП), что на 18,6% больше, чем в прошлом году.