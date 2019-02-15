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15.02.2019
Военно-промышленный курьер

НАТО собирается поддержать Украину в Черном море

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Источник изображения: vpk-news.ru

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек Североатлантического альянса отметил, что страны-участницы военно-политического блока изучают геополитическую ситуацию в Восточной Европе и предпринимают ряд шагов, направленных на помощь Украине. Например, указал Йенс Столтенберг, очевидно, что Украину можно поддержать увеличением военного присутствия Североатлантического альянса в Черном море.

Через несколько дней, анонсировал генсек НАТО, военные корабли альянса войдут в акваторию Черного моря и примут участие в масштабных учениях.

Также Йенс Столтенберг отметил, что за последние годы Североатлантический альянс и так значительно увеличил свое военное присутствие в регионе. Как на воде, так и в воздухе, отметил Столтенберг.

14.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
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