МИД Венгрии возмущено размещением украинских военных в Закарпатье
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Планы Министерства обороны Украины восстановить военную часть в городе Берегово в Закарпатье не нашли одобрения в министерстве иностранных дел Венгрии.
Как считает глава ведомства Петер Сиярто, то, что минобороны Украины объясняет размещение батальона численностью около 800 человек необходимостью защиты территориальной целостности, вызывает беспокойство.
"Это означает, что они считают венгерскую национальную общину угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия выступает категорически против этого", - приводит hirado.hu слова Сиярто.
14.02.2019
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