Шойгу считает, что переговоры по Идлибу были достаточно результативными

Министр обороны России отметил, что нужно шаг за шагом двигаться к цели в этом вопросе

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Переговоры по ситуации в провинции Идлиб были достаточно результативными, нужно шаг за шагом двигаться к цели. Об этом журналистам заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, отвечая на вопрос о результатах саммита президентов России, Турции и Ирана по Сирии и других контактов по этому направлению.

"Достаточно результативно", - оценил он итог переговоров по Идлибу. "Обстановка сама по себе непростая, и, конечно, здесь надо шаг за шагом идти к тем целям, которые мы хотим достичь и о которых мы договорились в прошлом году в сентябре в Сочи", - добавил Шойгу.

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие.

Президенты России и Турции 17 сентября прошлого года договорились к 15 октября создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Однако затем Анкара попросила дать ей дополнительное время и отложить начало совместного патрулирования в Идлибе из-за неспособности гарантировать условия безопасности со своей стороны.

По итогам переговоров с турецким лидером в Кремле 23 января этого года президент РФ отметил, что Анкара прикладывает значительные усилия для обеспечения безопасности и создания буферной зоны в Идлибе. "Пока там, к сожалению, много проблем, мы это все видим - и мы, и наши турецкие партнеры", - заметил Путин, подчеркнув при этом, что стороны будут добиваться реализации всех договоренностей по данному направлению.

По словам Путина, поддержание режима прекращения боевых действий не должно идти в ущерб усилиям по борьбе с террористами. "У нас общее убеждение в том, что мы должны совместно продолжить борьбу с террористами где бы они ни находились, в том числе и в идлибской зоне", - подчеркнул президент РФ. Реджеп Тайип Эрдоган тоже заявил, что Москва и Анкара продолжат совместную борьбу с террористическими элементами в Идлибе, чтобы обеспечить безопасность сирийскому народу.