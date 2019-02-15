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15.02.2019
ТАСС

Шойгу заявил, что в России пока не видят вывод войск США из Сирии

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Военнослужащий Армии США
Военнослужащий Армии США.
Источник изображения: https://www.facebook.com/USarmy

Министр обороны РФ отметил, что Москва, напротив, видит активную поддержку оружием и техникой курдских подразделений на восточном берегу Евфрата

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Россия пока не зафиксировала вывода американских войск из Сирии и констатирует активную поддержку со стороны США курдских подразделений на восточном берегу Евфрата. Об этом журналистам заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы не видим пока, что они выводят войска. Более того, мы видим активную поддержку и оружием, и техникой тех подразделений, в частности, курдских, которые расположены на восточном берегу Евфрата", - сказал глава Минобороны РФ.

Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод войск из Сирии, где на тот момент был дислоцирован контингент численностью 2 тыс. человек. Предполагалось, что на это уйдет 60-100 дней. Глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел сообщил тогда, что вывод контингента США из Сирии может начаться в течение нескольких недель.

14.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Трамп Дональд
Шойгу Сергей
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