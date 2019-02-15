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15.02.2019
ТАСС

Политолог Михаил Ремизов станет советником главы Роскосмоса

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Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В госкорпорации он возглавит аналитическую группу

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российский политолог и публицист Михаил Ремизов в ближайшее время станет советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и возглавит аналитическую группу в госкорпорации. Об этом сообщил в четверг ТАСС официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

"Михаил Ремизов станет советником генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и возглавит аналитическую группу", - сказал Устименко.

По его словам, Ремизов начнет работу в Роскосмосе в ближайшее время.

Михаил Ремизов - российский политолог и публицист, кандидат философских наук, президент Института национальной стратегии.

14.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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