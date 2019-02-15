Политолог Михаил Ремизов станет советником главы Роскосмоса
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В госкорпорации он возглавит аналитическую группу
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российский политолог и публицист Михаил Ремизов в ближайшее время станет советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и возглавит аналитическую группу в госкорпорации. Об этом сообщил в четверг ТАСС официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.
"Михаил Ремизов станет советником генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и возглавит аналитическую группу", - сказал Устименко.
По его словам, Ремизов начнет работу в Роскосмосе в ближайшее время.
Михаил Ремизов - российский политолог и публицист, кандидат философских наук, президент Института национальной стратегии.
14.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
Страны
Компании
Персоны
Похожие новости
24.05.2017
"Газпром" намерен загрузить заказами на оборудование для перекачки газа ряд предприятий ОПК - Рогозин
loading...