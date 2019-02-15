История участия СССР в афганском конфликте

Со дня окончания вывода советских войск из Афганистана исполняется 30 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 февраля 2019 года исполняется 30 лет со дня окончания вывода советских войск из Афганистана. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об афганском конфликте 1979-1989 годов.

Ситуация в Афганистане в 1978-1979 годы.

27 апреля 1978 года в результате революции в Афганистане была свергнута монархия, к власти пришла Народно-демократическая партия (НДПА) социалистического толка. Была провозглашена Демократическая Республика Афганистан (ДРА).

Высшим органом власти страны стал Революционный совет во главе с генеральным секретарем центрального комитета НДПА Нуром Мухаммедом Тараки. 5 декабря 1978 года он подписал с СССР Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. В октябре 1979 года Тараки был убит заговорщиками во главе со своим заместителем Хафизуллой Амином, объявившим себя новым главой государства. При Амине, укреплявшим свою власть с помощью массовых репрессий, НДПА, идеология которой и раньше не находила широкого отклика у жителей Афганистана, исповедовавших в основном исламские ценности, все больше теряла свою популярность. В стране началась гражданская война, вооруженную борьбу с социалистическим правительством начали так называемые моджахеды ("борцы за свободу") - боевики различных исламских оппозиционных группировок. Оружие и боеприпасы им поставляли страны - члены НАТО, арабские монархии Персидского залива, Пакистан, Иран и Китай. На территории Пакистана и Ирана располагались тренировочные лагеря, где моджахеды проходил боевую подготовку.

Советские военные, экономические и технические специалисты работали в Афганистане с 1950-х годов, при их помощи велась модернизация вооруженных сил, строительство гидроэлектростанций, заводов и других промышленных объектов. После прихода к власти социалистического правительства СССР резко увеличил число своих представителей в Афганистане. В апреле - сентябре 1979 года руководство ДРА неоднократно обращалось к руководству СССР с просьбами направить в республику крупный воинский контингент для "оказания помощи в отражении внешней агрессии". К концу 1979 года обстановка в стране осложнилась настолько, что возникла угроза падения режима НДПА. Это могло привести к росту влияния стран Запада у южных границ СССР и создавало угрозу дестабилизации среднеазиатских советских республик. Кроме того, руководство СССР расценивало как необходимую меру смену главы Афганистана, так как подозревало Хафизуллу Амина в связях с Центральным разведывательным управлением США. Москва сделала ставку на одного из оппонентов Амина, бывшего посла Афганистана в Чехословакии Бабрака Кармаля.

Решение о вводе войск

12 декабря 1979 года генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и специальная комиссия Политбюро ЦК КПСС приняли решение ввести в Афганистан советские войска "в целях оказания интернациональной помощи дружественному афганскому народу, а также создания благоприятных условий для воспрещения возможности антиафганских акций со стороны сопредельных государств". Обоснованием решения были статья 4 советско-афганского Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 5 декабря 1978 года, статья 51 Устава ООН (о праве государств на самооборону от внешней агрессии) и просьбы руководства Афганистана об оказании военной помощи. Согласно директиве министра обороны СССР Дмитрия Устинова от 24 декабря 1979 года советские войска должны были расположиться в ДРА гарнизонами и взять под охрану важные объекты. Первоначально участие их в военных действиях с исламистской оппозицией не предусматривалось.

Международная реакция

25 декабря 1979 года по наведенному мосту через реку Амударья в районе города Термез Узбекской ССР начался ввод в Афганистан на кабульском направлении 108-й советской мотострелковой дивизии. Одновременно советско-афганскую границу пересекли самолеты военно-транспортной авиации с личным составом и боевой техникой 103-й воздушно-десантной дивизии. Советские десантники быстро установили контроль над административными объектами афганской столицы. 27 декабря специальные подразделения ВС и КГБ СССР провели в Кабуле операцию "Шторм-333" по штурму дворца генсека НДПА Хафизуллы Амина, в ходе которой он был убит. Высшим государственным и партийным лидером Афганистана был провозглашен лояльный советскому руководству Бабрак Кармаль.

14 января 1980 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с протестом против "иностранной вооруженной интервенции в Афганистане", призвав в немедленному и полному выводу советских войск с территории ДРА. 20 января президент США Джимми Картер заявил о бойкоте Соединенными Штатами летней Олимпиады 1980 года в Москве в качестве ответной меры на введение советских войск в Афганистан (в итоге игры бойкотировала 61 страна). В течение почти всего периода участия советских войск в афганском конфликте США поставляли моджахедам различное современное оружие, в том числе безоткатные орудия и зенитные ракеты Stinger.

Состав советской группировки

К середине января 1980 года завершился ввод в страну главных сил советской 40-й армии, получившей официальное наименование "Ограниченный контингент советских войск в Афганистане" (ОКСВ). На территорию ДРА были введены три мотострелковые и одна воздушно-десантная дивизия, отдельная десантно-штурмовая бригада, отдельный мотострековый и отдельный парашютно-десантный полки. В дальнейшем боевой состав и численность ОКСВ менялись год от года. В первой половине 1980 года группировка была усилена еще одной мотострелковой дивизией и двумя отдельными полками. Ее общая численность на тот момент составила 81,8 тыс. человек (из них 79,8 тыс. военнослужащих ). По данным Минобороны РФ, наибольшей численности ОКСВ достиг в 1985 году (108,8 тыс. человек, в том числе 106 тыс. военнослужащих).

Общее руководство деятельностью ОКСВ осуществляла оперативная группа Минобороны СССР (в 1979 году ее возглавил Маршал Советского Союза Сергей Соколов) и представителей Генерального штаба ВС СССР. В 1984 году руководство опергруппой принял заместитель начальника Генштаба генерал армии Валентин Варенников.

Непосредственное управление ОКСВ осуществлял командующий 40-й армией в статусе уполномоченного правительства СССР по делам советских войск в Афганистане. В 1979-1989 годы 40-й армией командовали генерал-лейтенанты:

- Юрий Тухаринов (декабрь 1979 - сентябрь 1980);

- Борис Ткач (сентябрь 1980 - май 1982);

- Виктор Ермаков (май 1982 - ноябрь 1983);

- Леонид Генералов (ноябрь 1983 - апрель 1985);

- Игорь Родионов (апрель 1985 - апрель 1986);

- Виктор Дубынин (апрель 1986 - июнь 1987);

- Борис Громов (июнь 1987 - февраль 1989).

Боевые действия

В январе 1980 года подразделения ОКСВ взяли под охрану основные афганские автодороги, аэродромы и объекты, на которых работали советские специалисты. Были организованы курсы по подготовке младших офицеров и специалистов для вооруженных сил ДРА. Несмотря на запрет вступать в боевые действия, уже в начале января 1980 года несколько подразделений ОКСВ были привлечены к подавлению антиправительственного мятежа 4-го артиллерийского полка армии ДРА в уезде Нахрин.

В феврале 1980 года участились нападения моджахедов на механизированные колонны и гарнизоны советских войск, в конце месяца в Кабуле прошли массовые антиправительственные выступления, было обстреляно советское посольство. После этого руководство СССР приняло решение начать совместные с армией ДРА активные боевые действия по разгрому вооруженной оппозиции.

По оценкам Минобороны СССР, в разные годы численность боевиков, противостоявших в Афганистане советским и афганским правительственным войскам, варьировалась от 47 тыс. до 173 тыс. человек.

С марта 1980 года советские войска проводили на территории страны военные операции, единый план которых утверждался Минобороны СССР. Одновременно при помощи советских военных специалистов проводилась реорганизация и укрепление афганских вооруженных сил. Позднее, в апреле 1985 года ОКСВ перешел от активных широкомасштабных боевых действий к поддержке операций афганских правительственных войск авиацией, артиллерией и, при необходимости, саперными подразделениями. Борьбу с караванами оппозиции продолжали вести советские подразделения спецназа.

Всего в 1979-1989 годы для разгрома особо опасных группировок моджахедов и их крупных баз было проведено 416 крупномасштабных операций. В их числе так называемые Панджерские операции против боевиков полевого командира Ахмада Шаха Масуда в Панджерском ущелье (1980-1985), Кунарская операция в районах на границе с Пакистаном (1985), операция по разгрому базового района Джавара (1986), операция "Магистраль" по деблокированию города Хост (1987-1988) и другие.

Советские войска также практически непрерывно участвовали во внеплановых боевых действиях против обнаруженных отрядов исламских боевиков. В 1984-1987 годы на пакистано-афганской и ирано-афганской границах действовал план мероприятий "Завеса", в рамках которого военнослужащие ОКСВ ежедневно устраивали до 30-40 засад против караванов моджахедов. Весной 1987 года была введена система "Барьер" - восточную и юго-восточную части ДРА перекрыли цепью засад и подразделениями, которые охраняли узлы дорог и контролировали с высот горные ущелья. Однако после возвращения советских и афганских правительственных сил в пункты дислокации моджахеды нередко восстанавливали контроль над ранее утраченной ими территорией. Вооруженной исламской оппозиции не хватало сил для свержения режима НДПА, вместе с тем и правительственные войска даже при содействии ОКСВ не могли полностью ликвидировать отряды моджахедов, поддерживаемые США и арабскими странами. В целом, война показала, что советские войска не могут эффективно бороться против противника, опирающегося на партизанскую тактику.

Женевские соглашения

После начала в СССР процесса перестройки и провозглашенного в апреле 1985 года курса на отказ от применения силы в международных отношениях советское руководство начало принимать меры к сокращению боевого состава ОКСВ. В феврале 1986 года на XXVII съезде КПСС генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявил о выработке совместно с афганской стороной плана поэтапного вывода советских войск из Афганистана. Вскоре после этого с поста главы Афганистана был снят Бабрак Кармаль, его преемником стал бывший глава министерства безопасности Мохаммад Наджибулла. Под его руководством была принята новая конституция, в которой не было установок на строительство коммунизма и социализма, а ислам провозглашался государственной религией.

20 сентября 1986 года из ДРА были выведены первые шесть полков ОКСВ. В 1987 году афганское правительство во главе с Мохаммадом Наджибуллой сформулировало новую политику "национального примирения", предложив оппозиции прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. Но руководство моджахедов отказалось от переговоров, провозгласив войну до победного конца. Остававшиеся в стране советские войска продолжали оказывать поддержку правительству ДРА.

14 апреля 1988 года в Женеве (Швейцария) между министрами иностранных дел Пакистана и Афганистана при посредничестве ООН и участии США и СССР в качестве гарантов были подписаны соглашения по афганскому урегулированию. СССР обязался вывести из Афганистана свой контингент в девятимесячный срок, США и Пакистан должны были прекратить поддерживать моджахедов. К моменту подписания соглашений численность контингента СССР в Афганистане достигала 100,3 тыс. человек.

Вывод ОКСВ

Вывод советских войск из Афганистана происходил в два этапа. С 15 мая по 15 августа 1988 года более 50 тыс. солдат и офицеров 40-й армии покинули Джелалабад, Газни и Гардез на востоке, Кандагар и Лашкаргах - на западе, Файзабад и Кундуз - на северо-востоке страны. С декабря 1988 года по 15 февраля 1989 года была выведена вторая половина воинских частей 40-й армии. 4 февраля последнее подразделение 40-й армии покинуло Кабул, к 8 февраля были сняты сторожевые заставы на дороге Кабул - перевал Саланг. Через два дня эта трасса была передана под охрану афганских правительственных войск. На западном направлении советские подразделения 4 февраля оставили Шинданд и 12 февраля - Герат. С 11 до 14 февраля на территорию Туркестанского военного округа были выведены все части, находившиеся на участке от перевала Саланг до Хайротона. Вывод 40-й армии был завершен 15 февраля 1989 года, последними Афганистан покинули командующий армией генерал-лейтенант Борис Громов и пограничные отряды прикрытия.

В октябре 1991 года советское руководство приняло решение прекратить с 1 января 1992 года военную помощь афганскому правительству. В апреле 1992 года режим Наджибуллы пал (сам он был убит), власть перешла к переходному совету моджахедов, провозгласившему Исламское Государство Афганистан. В ноябре 1994 года в вооруженную борьбу за власть в стране вступило радикальное исламское движение "Талибан" (запрещено в РФ), позднее талибы заняли Кабул и провозгласили Исламский эмират Афганистан.

Статистические данные

Всего, по данным Минобороны РФ, в период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года на территории Афганистана прошли военную службу 620 тыс. советских военнослужащих. Из них 525,2 тыс. (в т. ч. 62,9 тыс. офицеров) служили в составе 40-й армии, 90 тыс. - в пограничных и др. подразделениях КГБ СССР, 5 тыс. представляли Министерство внутренних дел (МВД) СССР. Кроме того, на должностях гражданского персонала в войсках находились около 21 тыс. человек.

Согласно статистическому исследованию под редакцией генерал-полковника Григория Кривошеева "Россия и СССР в войнах XX века", общие безвозвратные людские потери советской стороны в афганском конфликте составили 15 тыс. 51 человека. Органы управления, соединения и части Советской армии потеряли 14 тыс. 427 человек, подразделения КГБ - 576 человек, формирования МВД СССР - 28 человек. Другие министерства и ведомства (Госкино, Гостелерадио, Минстрой и др.) потеряли 20 человек. За этот же период в Афганистане пропали без вести или оказались в плену 417 военнослужащих, из них в ходе конфликта и в последующие годы не менее 130 человек были освобождены.

Свыше 200 тыс. военнослужащих ОКСВ а также рабочих и гражданских служащих были награждены орденами и медалями. 86 советским военнослужащим за проявленные мужество и героизм было присвоено звание Героя Советского Союза (25 - посмертно). По официальным данным, в боях было потеряно 147 танков, 118 самолетов, 333 вертолета, 1 тыс. 314 бронемашин и 433 артиллерийских системы.

В ходе вывода советские войска безвозмездно передали афганской стороне около 2 тыс. 300 объектов различного назначения, в том числе 179 военных городков (32 гарнизона), оставили 990 единиц бронетехники, около 3 тыс. автомобилей, 142 артиллерийских орудия, 43 установки реактивной артиллерии, 82 миномета, 231 единицу зенитных средств, 14,4 тыс. единиц стрелкового оружия, 1 тыс. 706 гранатометов.