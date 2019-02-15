Шойгу заявил, что Россия сделала все для сохранения ДРСМД

Москва проявила абсолютную открытость, подчеркнул министр обороны РФ

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Россия сделала все для сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и проявила абсолютную открытость. Об этом журналистам заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы сделали все, для того чтобы сохранить это соглашение. Мы были абсолютно открыты, мы показали все, что нас просили", - сказал глава Минобороны, отвечая на вопрос, есть ли перспективы сохранения ДРСМД.