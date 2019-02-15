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15.02.2019
ТАСС

Шойгу заявил, что Россия сделала все для сохранения ДРСМД

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва проявила абсолютную открытость, подчеркнул министр обороны РФ

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Россия сделала все для сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и проявила абсолютную открытость. Об этом журналистам заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы сделали все, для того чтобы сохранить это соглашение. Мы были абсолютно открыты, мы показали все, что нас просили", - сказал глава Минобороны, отвечая на вопрос, есть ли перспективы сохранения ДРСМД.

14.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
РСМД
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