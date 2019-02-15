Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск "Звездочки" к Минобороны

Атомные многоцелевые подводные лодки ВМФ России К-295 "Самара" и К-391 "Братск" проекта 971 в ожидании ремонта на головном предприятии АО "Центр судоремонта "Звездочка" в Северодвинске, июнь 2016 года.

Арбитражный суд Москвы назначил на 4 апреля предварительные слушания по иску центра судоремонта "Звездочка" (Архангельская область) к министерству обороны. России.

Как сообщает РИА Новости, речь идет о взыскании около 6,8 млрд рублей в счет погашения долга по контракту на ремонт и и глубокую модернизацию атомной подводной лодки "Подмосковье" (проект 667БДРМ "Дельфин").

Иск поступил в арбитраж 6 февраля, основания исковых требований в материалах суда пока не сообщаются.

"Звездочка" уже требовала взыскать с Минобороны около 6,8 миллиарда рублей в иске, поданном в арбитраж Москвы в октябре 2017 года.