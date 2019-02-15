Битва за Азовское море: Киев отправляет "Кентавров"

Украина направит два десантно-штурмовых катера на границу с Россией

Киев продолжает нагнетать ситуацию вокруг Азовского моря и заявляет, что в 2019 году собирается отправить туда два десантных катера "Кентавр" с целью патрулирования и охраны акватории. Что это за корабли и помогут ли они Украине, разобралась "Газета.Ru".

"В состав ВМС приняты шесть малых бронированных артиллерийских катеров, в текущем году запланировано принятие еще одного такого катера и двух десантных катеров "Кентавр". Продолжается разработка технического проекта ракетного катера типа "Лань", оснащенного ракетным комплексом "Нептун". США передали в ВМС ВС Украины два патрульных катера типа Island в рамках международной помощи в военной сфере. Продолжаются мероприятия по формированию комплекта войск ВМС на постоянной основе для выполнения задач на побережье и в акватории Азовского моря", - заявил замначальника Главного управления оборонного планирования генерального штаба ВСУ Вячеслав Демьяненко на брифинге по итогам реформирования ВСУ.

Рассказывая о реформах в армии, он отметил, что на данное время сформированы Морское командование, Командование морской пехоты, меняется организационная структура боевых частей и частей обеспечения.

Так, управления бригад надводных кораблей переформированы в дивизионы надводных кораблей, а дивизионы кораблей охраны и обеспечения - в дивизионы кораблей охраны рейда. Кроме того, по словам Демьяненко, сформирован дивизион и звено судов обеспечения, которые будут выполнять исключительно задачи по обеспечению функционирования корабельного состава.

Десантно-штурмовые катера (ДШК) класса "Кентавр" (проект 58181) - тип штурмовых катеров украинской разработки. Он призван решать задачи в ближайшей морской и речной акватории, вступая в бой с противником или обеспечивая доставку и высадку взвода десанта.

Проект ДШК "Кентавр" создан на основе нового корпуса с учетом опыта проектирования и эксплуатации линейки бронированных катеров "Гюрза" и "Гюрза-М", в сравнении с которыми "Кентавр" должен обладать расширенным функционалом для выполнения специальных заданий. Обострение ситуации на Азовском море в районе Мариуполя внесло коррективы в характеристики проекта.

"Кентавр" обладает противопульным бронированием (ходовая рубка, моторный отсек, десантное отделение). Тактико-технические характеристики этого ДШК таковы: водоизмещение - 55 т; длина - 24,3 м, ширина - 4,8 м, осадка - 1 м; скорость хода - не менее 35 узлов; экипаж - 4-5 чел. плюс 26-28 бойцов десанта; вооружение: один 12,7-мм пулемет, 40-мм гранатомет, ПЗРК; дальность плавания - 500 миль. Автономность - до 5 суток (по продовольствию для экипажа).

Чем еще Украина хочет усилиться

Несколько серьезнее в сравнении с "Кентаврами" выглядят характеристики патрульных катера типа Island производства США, которыми собираются усилиться ВМС Украины.

"27 сентября 2018 года в Балтиморе (США) состоялась официальная церемония передачи американской стороной ВМС Украины двух выведенных из состава береговой охраны США сторожевых катеров WPB 1321 Cushing и WPB 1323 Drummond типа Island", - рассказал "Газете.Ru" заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По его словам, катера, по всей видимости, будут доставлены на Украину транспортным судном в 2019 году.

Передача катеров Украине была произведена на безвозмездной основе в рамках программы министерства обороны США по реализации избыточного военного имущества Excess Defense Articles (EDA). Однако украинской стороне придется в соответствии с принятой практикой оплатить расконсервацию, ремонт, подготовку, дооснащение и транспортировку катеров, а также подготовку личного состава. Это обойдется украинской стороне примерно в $10 млн.

Сторожевые катера типа Island (также известны как 110-футовые) строились для береговой охраны США верфью Bollinger Shipyards с 1985 по 1992 годы в количестве 49 единиц (WPB 1301 - WPB 1349). Катера имеют стальной корпус и алюминиевую надстройку, полное водоизмещение 168 т и длину 110 футов (34 м). Двухвальная дизельная энергетическая установка мощностью 6200 л.с. обеспечивает скорость полного хода до 29,5 уз. Автономность пять суток. Экипаж 16 человек (включая двух офицеров). Катера оснащены РЛС AN/SPS-73 и спускаемой моторной лодкой, вооружение состоит из баковой 25-мм автоматической артиллерийской установки Mk 38 Mod 0 Bushmaster и двух 12,7-мм пулеметов М2НВ.

Украине не до судов

Что касается более крупных кораблей, то в постройке находится корвет проекта 58250 "Владимир Великий" водоизмещением 2650 т.

Корабль был заложен в 2011 году, его готовность на сегодня - не более 50%.

В 2017 году сообщалось, что спуск первого корабля на воду должен произойти в 2022 году. По состоянию на середину 2018 года в бюджете Украины не было средств на строительство корвета этого проекта. "Если деньги не будут найдены, военному судостроению страны грозит "точка невозврата", - заявил тогда командующий украинскими ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко.

29 ноября 2018 года экс-командующий ВМСУ, вице-адмирал Сергей Гайдук на пресс-конференции в Киеве заявил, что "политика Украины в сфере судостроения буксует, с приходом к власти нового руководства в стране так и не смогли создать полноценный флот".

Гайдук задавался вопросам: "где государственные программы, где финансовый ресурс, где сроки, где ответственность и прочее".

"К сожалению, пятый год войны заканчивается лишь бумажными корабликами, бумажными подводными лодками, бумажным ракетным оружием. Все, что мы смогли за этот период сделать - построить шесть малых бронированных артиллерийских катеров, два из которых уже находятся в плену", - констатировал в конце 2018 года украинский вице-адмирал. Его слова приводило российское агентство ФАН.

По словам Гайдука, даже построенный на Украине корабль не означает, что он станет единицей, которая сможет увеличить военный потенциал страны. Гайдук высказал мнение, что украинские "бумажные кораблики" не смогут сражаться против "ракетной угрозы, которая находится в Крыму".

"По большому счету, еще в конце ноября 2018 года украинский адмирал уже все сказал - два "Кентавра" существенно не усилят возможности ВМСУ в Азовском море. Как средство провокаций, они потенциально служить смогут, а как серьезные боевые единицы даже в мелком морском бою - вряд ли", - заключил Константин Макиенко.

По мнению эксперта, на Украине от амбициозных планов построения "флота открытого моря" с корветами и фрегатами отказались окончательно в пользу создания так называемого "москитного флота" (т.е. флотилии, состоящей из небольших катеров разного назначения).

Отдел "Армия"