"Мы просим о помощи": что Киев хочет от НАТО

Украина позвала НАТО в Черное море

Киев обратился к странам НАТО с просьбой выделить отдельный пакет помощи военно-морским силам страны. При этом наиболее благоприятным вариантом украинские политики считают формирование пакета, который бы учитывал не только возможности каждой страны-участницы альянса, но и желание пойти навстречу выдвинутым Украиной просьбам. Официальный запрос от Киева был отправлен заранее, однако рассчитывать властям страны стоит только на "ржавые корабли", считают эксперты.

Украина передала странам-участницам Североатлантического альянса запрос о помощи, которая, в частности, касается военно-морского флота страны. Об этом заявил постоянный представитель Украины при НАТО Вадим Пристайко, сообщает украинское издание "Европейская правда".

"У нас есть так называемый пакет помощи, в котором есть разные механизмы, в частности трастовые фонды. Одна из идей - помощь нашему военно-морскому флоту сформировать в один пакет, чтобы увидеть, какие есть потребности и какие есть возможности помочь, чтобы каждая страна могла найти свою нишу", - сообщил дипломат.

Постпред Украины при альянсе также отметил, что официальный запрос от Киева уже поступил в НАТО. Он также содержит просьбу финансовой, политической и демонстративной поддержки в виде присутствия в Черном море, а также организации совместных учений. "Мы просим помощи в развитии инфраструктуры наших военно-морских сил, баз, корабельного состава, антикорабельных средств. Разведка, радары, обмен информацией - все, что военные должны спросить у других стран", - заключил Пристайко.

Однако Украине не стоит рассчитывать на получение достойного оборудования, которое хотя бы на шаг приблизит ее к современному оснащению России, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. В своем интервью для ФАН он призвал российскую сторону никак не реагировать на намерения страны-"побирушки", которая получит только "ржавые корабли".

"Киев не получит ничего, кроме старых списанных плавсредств. Заявлять Украина может что угодно, но нам не надо на это реагировать, поскольку ее возможности как сверхдержавы сведены к нулю. У Киева отсутствует флот, подготовленные кадры, система базирования, им остается, как побирушке, протягивать руку и просить халяву. Вместо этого Украина, в лучшем случае, получит ржавые корабли. Собственно, как уже американцы и делали это, предоставив Киеву так называемую военно-морскую помощь", - отметил эксперт.

При этом, как подчеркнул Коротченко, ожидать бескорыстной помощи как минимум глупо - в ответ страны НАТО, скорее всего, потребуют от Киева демонстрировать свою приверженность им и "исполнять роль лакея". А уж как решать эти проблемы - это будет уже личное дело Киева, так как Вашингтон в этом не заинтересован и вмешиваться не будет.

"Бесплатного сыра не бывает, никто Украине не дает ни бесплатных денег, ни вооружения, поэтому Запад может быть заинтересован в чем угодно, - подчеркнул Игорь Коротченко. - Нищая побирушка в лаптях и вышиванке никому не нужна, ее будут морально ободрять, науськивать, но предлагать справляться собственными силами".

Ранее власти Германии запретили концерну Rheinmetall, который занимается производством военной техники и вооружения, участвовать в разработке подвижного зенитно-ракетного комплекса совместно с Украиной. Теперь, когда решение немецкого правительства уже официально вступило в силу, киевскому предприятию "Арсенал", занимавшемуся разработкой вместе с Rheinmetall, придется работать только с малыми украинскими предприятиями.

Необычно резкое решение правительства Германии объяснил немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН. По его мнению, такое решение было обосновано "нежеланием подливать масла в огонь".

"Парламент в Германии традиционно имеет очень большое влияние на механизмы контроля над продажей вооружения. Я думаю, что кое-кто в правительстве побоялся, что скрыть эту сделку будет невозможно, и партии, которые и так к Украине критически относятся, сделают из этого очередной скандал. Также немцы подозревают, что часть третьих стран, которые получают их высококачественное оружие, просто перепродают его дальше. Они не хотят, чтобы их оружие появлялось где-то на черных рынках", - считает Рар.

Эксперт также отметил, что немецкую сторону остановило и эмбарго ОБСЕ, которое было наложено на продажу военной техники воинствующим странам.

Так как Украина сейчас находится в военном положении, помощь ей запросто может быть воспринята как односторонняя поддержка Германией украинской армии, в то время как Берлин играет роль арбитра в Минском процессе.

"Немецкие законодатели понимают, что Украина сейчас находится в военном положении, они не хотят поощрять украинский военный конфликт, подливая, как говорится, масло в огонь. В отличие от американцев, которые, возможно, хотят разжечь геополитический конфликт, играя на стороне Украины, немцы не хотят поощрять военные маневры и военные операции украинской армии. Они считают, что этот конфликт нужно решить мирно", - заключил политолог.

Александра Баландина