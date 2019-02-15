Правительство обсуждает возможность ускорения стройки космодрома Восточный

По словам вице-премьера, в ближайшее время правительство обсудит выбор подрядчика на строительство второй очереди космодрома

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ может принять решение ускорить строительство второй очереди космодрома Восточный, для чего потребуется дополнительно изучить ситуацию там и провести консультации с Роскосмосом. Об этом сообщил в четверг вице-премьер Виталий Мутко, выступая на Российском инвестиционном форуме.

"Вот сейчас космодром, принимается решение там ускорить, может быть, рассматривается вопрос влево сдвинуть стройки", - сказал вице-премьер.

"Дело в том, что есть такие только идеи. Идеология здесь не совсем за нами. Мы только со стороны строительства можем проанализировать возможности строительной отрасли это сделать", - пояснил он позже журналистам.

По словам Мутко, в ближайшее время кабмин обсудит выбор подрядчика на строительство второй очереди космодрома и потенциал дальнейшего строительства на Восточном.