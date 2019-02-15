Войти
15.02.2019
ТАСС

Правительство обсуждает возможность ускорения стройки космодрома Восточный

334
0
0
Космодром "Восточный"
Космодром "Восточный".
Источник изображения: Роскосмос

По словам вице-премьера, в ближайшее время правительство обсудит выбор подрядчика на строительство второй очереди космодрома

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ может принять решение ускорить строительство второй очереди космодрома Восточный, для чего потребуется дополнительно изучить ситуацию там и провести консультации с Роскосмосом. Об этом сообщил в четверг вице-премьер Виталий Мутко, выступая на Российском инвестиционном форуме.

"Вот сейчас космодром, принимается решение там ускорить, может быть, рассматривается вопрос влево сдвинуть стройки", - сказал вице-премьер.

"Дело в том, что есть такие только идеи. Идеология здесь не совсем за нами. Мы только со стороны строительства можем проанализировать возможности строительной отрасли это сделать", - пояснил он позже журналистам.

По словам Мутко, в ближайшее время кабмин обсудит выбор подрядчика на строительство второй очереди космодрома и потенциал дальнейшего строительства на Восточном.

14.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
Похожие новости
26.10.2018
Тяжелая ракета "Ангара-А5В" в середине 2027 года может отправиться в первый полет - Центр Хруничева
13.12.2017
Следующий запуск с космодрома Восточный состоится в конце января 2018 года
11.05.2016
Восточное единоборство Роскосмоса
29.04.2016
Комплекс средств измерений, сбора и обработки информации обеспечил первый пуск с космодрома Восточный
27.07.2015
Рогозин: проблемы с солнечными батареями "Союза" могло вызвать нарушение производства
26.05.2015
Комаров: на совещании у Путина обсуждался первый пуск на "Восточном"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.02 07:43
  • 1
Утвержден окончательный облик перспективного авиакомплекса дальней авиации - источники
  • 15.02 07:22
  • 8
Уничтожаем танки оригинальным способом.
  • 15.02 06:43
  • 27
Медведев: обновление базы и поддержка ученых будут главными задачами нацпроекта "Наука"
  • 15.02 06:41
  • 1
Китай в 2019 году проведет испытание новейших самолетов COMAC C919
  • 15.02 04:28
  • 21
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 15.02 01:14
  • 2
Stealth Rules: One Expert Thinks the Air Force Should Avoid the F-15X
  • 15.02 01:11
  • 33
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 14.02 23:48
  • 6
В Сети опубликовали изображение нового берегового ракетного комплекса
  • 14.02 23:01
  • 3
Ведущие вузы получат 10 миллиардов на повышение конкурентоспособности
  • 14.02 22:10
  • 4
Авиашлемы. Виртуальная реальность в настоящем бою
  • 14.02 21:09
  • 35
От 30 до 57: какой будет машина поддержки танков на базе "Арматы"
  • 14.02 20:42
  • 24
СМИ: ВМФ продолжит закупку фрегатов проекта 22350
  • 14.02 20:32
  • 72
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 14.02 17:23
  • 8
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 14.02 17:17
  • 46
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs