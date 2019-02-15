Войти
15.02.2019
Газета.ru

"Койоты" против "Калибров": США имитируют российские ракеты

307
0
0

США сымитируют "Койотами" атаку российских "Калибров"

США попытаются сымитировать атаку российских ракет, модифицировав собственные. Предполагается, что после некоторых преобразований американские ракеты-мишени "Койот" будут более соответствовать возможностям крылатых "Калибров", производством которых занимается РФ. Испытав их, Штаты планируют оценить масштаб ущерба от возможного удара и выработать новую технику борьбы.

Командование Военно-воздушных систем США приняло решение о модификации сверхзвуковых ракет-мишеней GQM-163A "Койот" - их планируют сделать более соответствующими возможностям российских многоступенчатых ракет "Калибр". За счет этого Штаты получат возможность сымитировать возможный сценарий развития событий в случае нападения РФ, сообщает ресурс Jane's со ссылкой на командование авиационных систем ВМС США.

В первую очередь, в американские сверхзвуковые ракеты планируется интегрировать систему сброса дипольных отражателей, которые являются одним из видов средств радиоэлектронного подавления. Оно может включаться в состав разделяющейся боевой части ракеты в качестве ложной цели.

Такая модификация позволит GQM-163A обеспечить имитацию угрозы, создаваемой многоступенчатыми ракетами российского производства, в том числе крылатыми ракетами "Калибр".

По данным ресурса, американская компания "Northman Grumman", которая займется осуществлением поставленной цели, уже заключила контракт с Командованием авиационных систем ВМС США.

Отметим, что американская ракета "Койот" и так изначально создана по примеру российской ракеты MA-31. Кроме того, она является модификацией советской управляемой сверхзвуковой ракеты средней дальности Х-31, из которой убрали самонаводящуюся головную часть и радиовысотомер.

Заявление о модификации ракет появилось вскоре после того, как президент РФ Владимир Путин заявил о начале эксплуатации крылатых ракет "Калибр" наземного базирования вооруженными силами России. Как отметил в разговоре с ФАН профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин, модификация американских ракет напрямую связана с тем, что Америка испугалась угрозы современного ракетного вооружения РФ, которое сейчас становится все более совершенным.

"Идет совершенствование щита против меча. Раньше США совершенствовали свою противовоздушную оборону, в частности AEGIS работает таким образом, что цель поражается кинетическим ударом, а не подрывом взрывчатки рядом с целью. И достаточно непросто было решить эту задачу, а раньше они были сконцентрированы именно на ней. Мы знаем, что было проведено порядка 15-17 пусков, не все их них были удачными. В некотором смысле американцы создавали даже тепличные условия для того, чтобы получить положительный результат при поражении целей", - рассказал эксперт.

Так как, по мнению эксперта, данная задача была решена и работы завершились, теперь на повестке США встал вопрос о фиксации и уничтожении российских боеголовок среди ложных целей. Сделать это будет сложнее, потому что потребуются более развитые тренировочные системы, отмечает Козюлин. "Этим они сегодня и занимаются.

В данном случае американцам надо отдать должное, потому что они воспринимают наше вооружение, наши "Калибры" и другие ракеты как реальную угрозу", - заключил профессор.

Ранее сообщалось, что в США назвали причину успеха российских ВВС. По мнению обозревателя издания The National Interest Майкла Пэка, огромную роль в этом вопросе сыграла Сирия, сообщает НСН.

Свое мнение эксперт обосновал тем, что российским военно-воздушным силам удалось усовершенствоваться, пусть и не с первой попытки, из-за особенностей местности. В частности, журналист отметил, что российские ракеты в Арабской республике столкнулись с оперативными трудностями из-за того, что значительную часть региона занимает пустыня. Разработкой оружия для такой климатической зоны Россия раньше не занималась.

О том, что российские ВВС получили важные уроки во время недавней кампании в Сирии, также заявлял и экс-главнокомандующий ВВС РФ, генерал-полковник Виктор Бондарев. "Сирийская операция дала Военно-воздушным силам РФ первый опыт современных наступательных воздушных операций, в совокупности с наземными силами", - заявлял ранее Бондарев.


Александра Баландина

14.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Газета.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
Иджис
Х-31
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Бондарев Виктор
Путин Владимир
Проекты
Калибр КР
Похожие новости
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
20.12.2017
Небоевые потери Минобороны: Кто переиграл Шойгу
11.12.2017
США и Россия приблизились к краху Договора о РСМД
22.12.2016
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.02 07:43
  • 1
Утвержден окончательный облик перспективного авиакомплекса дальней авиации - источники
  • 15.02 07:22
  • 8
Уничтожаем танки оригинальным способом.
  • 15.02 06:43
  • 27
Медведев: обновление базы и поддержка ученых будут главными задачами нацпроекта "Наука"
  • 15.02 06:41
  • 1
Китай в 2019 году проведет испытание новейших самолетов COMAC C919
  • 15.02 04:28
  • 21
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 15.02 01:14
  • 2
Stealth Rules: One Expert Thinks the Air Force Should Avoid the F-15X
  • 15.02 01:11
  • 33
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 14.02 23:48
  • 6
В Сети опубликовали изображение нового берегового ракетного комплекса
  • 14.02 23:01
  • 3
Ведущие вузы получат 10 миллиардов на повышение конкурентоспособности
  • 14.02 22:10
  • 4
Авиашлемы. Виртуальная реальность в настоящем бою
  • 14.02 21:09
  • 35
От 30 до 57: какой будет машина поддержки танков на базе "Арматы"
  • 14.02 20:42
  • 24
СМИ: ВМФ продолжит закупку фрегатов проекта 22350
  • 14.02 20:32
  • 72
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 14.02 17:23
  • 8
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 14.02 17:17
  • 46
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs