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15.02.2019
Интерфакс-АВН

Переговоры РФ с ОАЭ о поставках истребителей продолжаются - Мантуров

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Истребитель Су-35
Истребитель Су-35.
Источник изображения: rg.ru

Сочи. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия продолжает переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами по поводу поставки истребителей Су-35, сообщил "Интерфаксу" в четверг глава Минпромторга Денис Мантуров.

"На сегодняшний день пока ведется работа", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Работаем", - сказал министр, не став уточнять детали.

Ранее сообщалось, что Россия ведет переговоры о поставке Су-35 Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).

В апреле 2017 года Д.Мантуров заявлял, что ОАЭ могут купить у РФ несколько десятков истребителей Су-35.

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что ОАЭ документально подтвердили готовность купить у России Су-35. "Мы подписали соглашение о намерении по закупке истребителей "Сухого", Су-35", - сказал С.Чемезов журналистам на выставке "Айдекс-2017".

Су-35 разработан в ОКБ имени Сухого. Это глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++".

Первый контракт на экспорт российского истребителя был подписан в ноябре 2015 года с Китаем, который заплатил около $2,5 млрд за 24 самолета Су-35. До этого Су-35 эксплуатировали только Вооружённые силы России.

14.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Китай
ОАЭ
Россия
Продукция
Су-35
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Чемезов Сергей
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