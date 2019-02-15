Путин рассчитывает, что саммит стран-гарантов ускорит стабилизацию ситуации в Сирии

Сочи. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия убеждена, что на трехстороннем саммите по Сирии удастся придать новый импульс стабилизации в этой стране, заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Совсем недавно вы приезжали в страну с визитом, уважаемый господин президент. Сегодня в Сочи нам предстоит провести четвертый саммит стран-гарантов астанинского процесса. Убежден, что мы сможем придать новый импульс нормализации обстановки в Сирийской Арабской Республике как на земле, так и в рамках политико-дипломатических усилий по налаживанию межсирийского диалога", - сказал он.

"Мы много сделали вместе с вами, уважаемые друзья, проделали огромный путь. Знаю, мы все знаем, что работа была не простой. И сейчас она продолжается. Ещё не все задачи решены. Но если мы будем работать так же активно, так же слаженно и будем искать компромиссы, то, безусловно, нас ждёт успех", - отметил В.Путин.