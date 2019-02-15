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15.02.2019
Интерфакс-АВН

Путин рассчитывает, что саммит стран-гарантов ускорит стабилизацию ситуации в Сирии

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Колонна турецкой военной техники между Дамаском и Алеппо в провинции Идлиб, Сирия
Колонна турецкой военной техники между Дамаском и Алеппо в провинции Идлиб, Сирия.
Источник изображения: © AFP 2018 / Omar Haj Kadour

Сочи. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия убеждена, что на трехстороннем саммите по Сирии удастся придать новый импульс стабилизации в этой стране, заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Совсем недавно вы приезжали в страну с визитом, уважаемый господин президент. Сегодня в Сочи нам предстоит провести четвертый саммит стран-гарантов астанинского процесса. Убежден, что мы сможем придать новый импульс нормализации обстановки в Сирийской Арабской Республике как на земле, так и в рамках политико-дипломатических усилий по налаживанию межсирийского диалога", - сказал он.

"Мы много сделали вместе с вами, уважаемые друзья, проделали огромный путь. Знаю, мы все знаем, что работа была не простой. И сейчас она продолжается. Ещё не все задачи решены. Но если мы будем работать так же активно, так же слаженно и будем искать компромиссы, то, безусловно, нас ждёт успех", - отметил В.Путин.

14.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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