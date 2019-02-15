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15.02.2019
Интерфакс-АВН

С авансом от Индии на поставку С-400 были проблемы, сейчас платежи идут по графику - Борисов

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Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости, Павел Лисицын

Сочи. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Аванс от Индии на поставку систем С-400 поступает в настоящее время в соответствии с графиком, заявил "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

"Я знаю, что платежи осуществляются. Были проблемы, но сейчас осуществляются в соответствии с графиком контракта", - сказал Ю.Борисов "Интерфаксу", отвечая на вопрос, получила ли Россия от Индии аванс на поставку ЗРС.

Контракт на поставку С-400 Индии вступил в силу, заявил 5 февраля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Контракт был подписан в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне.

Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Ранее сообщалось, что Россия начала поставки С-400 по контракту в Китай.

Официально сообщалось о контракте на поставку 4 дивизионов С-400 Турции, а также о работе по подготовке контракта на поставку этих систем ПВО Саудовской Аравии.

14.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Индия
Китай
Россия
Саудовская Аравия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
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Алмаз-Антей
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Проекты
ГЗЛА
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