США оказывают большое давление на Турцию в связи с поставками С-400 - Эрдоган

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 10 сентября 2018.

Сочи. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - США давят на Турцию в связи с поставками С-400, заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Относительно С-400. Всем известно, что американское руководство оказывает на нас большое давление в связи с этим вопросом", - сказал Р.Эрдоган перед началом переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.