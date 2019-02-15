Войти
15.02.2019
Интерфакс-АВН

США оказывают большое давление на Турцию в связи с поставками С-400 - Эрдоган

287
0
0
Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский
Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 10 сентября 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Сочи. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - США давят на Турцию в связи с поставками С-400, заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Относительно С-400. Всем известно, что американское руководство оказывает на нас большое давление в связи с этим вопросом", - сказал Р.Эрдоган перед началом переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

14.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
28.11.2018
Продай оружие: смогут ли Россия и Турция наладить сотрудничество
27.10.2017
НАТО возражает против закупки Турцией С-400 по соображениям безопасности
13.10.2017
Товар из России, пользующийся большим спросом (Suddeutsche Zeitung)
11.05.2017
Какое оружие Россия и Турция могут предложить друг другу
15.08.2016
Каким будет сотрудничество с Россией в оборонной промышленности? (Haberturk, Турция)
27.11.2015
Наш ответ Эрдогану
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.02 07:43
  • 1
Утвержден окончательный облик перспективного авиакомплекса дальней авиации - источники
  • 15.02 07:22
  • 8
Уничтожаем танки оригинальным способом.
  • 15.02 06:43
  • 27
Медведев: обновление базы и поддержка ученых будут главными задачами нацпроекта "Наука"
  • 15.02 06:41
  • 1
Китай в 2019 году проведет испытание новейших самолетов COMAC C919
  • 15.02 04:28
  • 21
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 15.02 01:14
  • 2
Stealth Rules: One Expert Thinks the Air Force Should Avoid the F-15X
  • 15.02 01:11
  • 33
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 14.02 23:48
  • 6
В Сети опубликовали изображение нового берегового ракетного комплекса
  • 14.02 23:01
  • 3
Ведущие вузы получат 10 миллиардов на повышение конкурентоспособности
  • 14.02 22:10
  • 4
Авиашлемы. Виртуальная реальность в настоящем бою
  • 14.02 21:09
  • 35
От 30 до 57: какой будет машина поддержки танков на базе "Арматы"
  • 14.02 20:42
  • 24
СМИ: ВМФ продолжит закупку фрегатов проекта 22350
  • 14.02 20:32
  • 72
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 14.02 17:23
  • 8
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 14.02 17:17
  • 46
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs