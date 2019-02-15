США оказывают большое давление на Турцию в связи с поставками С-400 - Эрдоган
Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 10 сентября 2018.
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Сочи. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - США давят на Турцию в связи с поставками С-400, заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Относительно С-400. Всем известно, что американское руководство оказывает на нас большое давление в связи с этим вопросом", - сказал Р.Эрдоган перед началом переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
14.02.2019
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Права на данный материал
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