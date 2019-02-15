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15.02.2019
Интерфакс-АВН

Эрдоган заявил об усилиях Турции по предотвращению нападений боевиков на военную базу РФ в Хмеймиме

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: gazeta.ru

Турецкие военные координируют свои действия с российскими

Сочи. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Турция делает все для предотвращения нападений боевиков на российскую военную базу в Хмеймиме, заявил президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы не было каких-либо нападений на военную базу Хмеймим, на российскую военную базу. Наши военные органы скоординированно действуют в этом плане", - сказал Р.Эрдоган перед началом переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, турецкие беспилотники "не обнаружили какой-либо тяжёлой техники в этом районе".

Р.Эрдоган также коснулся темы образования конституционного комитета по Сирии, подчеркнув, что этот вопрос следует решить.

"США заявили, что они начнут вывод войск из Сирии. Это является очень важным экзаменом. Продолжается неопределённость, как этот процесс будет осуществляться. Считаю, что в этом плане нам необходимо работать вместе", - сказал президент Турции.

Говоря о выводе войск США из Сирии, президент Турции сказал, что такой вывод подразумевается, но в "реальности такого ещё не видно".

Также, по его словам, имеет большое значение устранение террористических структур в Сирии, и в этом плане Турция и Россия должны "действовать организованно".

"Пока они не будут устранены от востока Ефрата и Манбиджа, и пока эти территории не будут переданы законным властям Сирии, не будет никакого спокойствия", - сказал Р.Эрдоган.

Кроме того, добавил Р.Эрдоган, Россия и Турция должны скоординировать усилия по созданию зоны безопасности.

14.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Россия
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США
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Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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