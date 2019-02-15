ВВС Индии намерены закупить новую партию барражирующих боеприпасов "Хароп"

ЦАМТО, 14 февраля. По информации индийских СМИ, Министерство обороны одобрило покупку 54 БЛА/барражирующих боеприпасов "Хароп" израильского производства, предназначенных для уничтожения важных объектов противника.

Как сообщает India Times, на вооружении ВВС Индии уже имеется около 110 аппаратов данного типа, которые были переименованы в P-4. Они оснащены электронно-оптическими датчиками для наведения на важные цели, включая разведывательные объекты и радиолокационные станции.

Как сообщил источник издания в оборонном ведомстве, предложение о приобретении 54 БЛА/барражирующих боеприпасов было одобрено на прошлой неделе на заседании Совета по оборонным закупкам, возглавляемого министром обороны Нирмалой Ситхараман.

Подробности проекта пока не раскрываются. Закупка должна усилить боевой потенциал ВВС, которые планируют продемонстрировать возможности боеприпаса во время предстоящих учений Vayu Shakti, где по сценарию "Хароп" уничтожит мишень, имитирующую радиолокационную станцию противника.

Индия также обсуждает с израильской стороной проект "Гепард" (Cheetah), в рамках которого почти все БЛА трех видов будут модифицированы в продвинутые ударные БЛА, а их возможности по ведению разведки будут улучшены.

ВС Индии также работают над созданием национальных ударных БЛА, которые планируется развернуть на границах с Китаем и Пакистаном.