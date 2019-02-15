"Работал на Россию": главу контрразведки Бельгии обвинили в шпионаже

Главу контрразведки Бельгии заподозрили в шпионаже в пользу России

Шпионский скандал разразился в Бельгии - главу контрразведки Клемента Ванденборре, 40 лет служившего в секретной службе, обвиняют в работе на Россию. Сам контрразведчик подобное отвергает. Ванденборре уничтожил в шредере конфиденциальные документы не по инструкции, что вызвало подозрения. Бельгийские СМИ полагают, что скандал может быть связан с противостоянием военной разведки и спецслужбы ADIV.

Директор контрразведки Бельгии Клемент Ванденборре подозревается в работе на Российскую Федерацию. О шпионском скандале сообщает издание De Morgen.

Проработавший в секретных органах Бельгии более 40 лет Ванденборре "неоднократно уничтожал в обычном шредере конфиденциальные документы, нарушив инструкцию", что вызвало подозрения.

Бельгийские журналисты полагают, что причина скандала кроется в противостоянии между военной разведкой королевства и секретной службой ADIV (Генеральная служба информации и безопасности).

Сам Ванденборре отрицает обвинения, выдвинутые в его адрес. Сейчас он отстранен от должности и лишен допуска к секретной информации. В статье отмечается, что шеф разведки мог пасть жертвой более молодых сотрудников, рвущихся к власти.

Неделей ранее Европейская служба внешних дел (ЕСВД) предупредила работающих в Брюсселе дипломатов из Европы о повышенной шпионской угрозе.

В докладе ЕСВД значится, что наиболее активную агентурную деятельность в Брюсселе ведут Китай, Россия, США и Марокко. По данным газеты, в столице Евросоюза на данный момент находятся около 250 китайских и 200 русских шпионов.

К тому же, там напомнили, что раньше Россия лидировала по численности агентов в столице Евросоюза. Число американских шпионов в Брюсселе не приводится.

По данным внутренней службы безопасности ЕСВД, китайские и российские спецслужбы работают в Брюсселе главным образом в посольствах или торгпредствах своих родных стран. В издании обратили внимание, что нередко агентами под прикрытием оказываются атташе, сопровождающие дипломатов третьих стран на приемах в посольствах.

В ноябре 2018 года в Австрии задержан "русский шпион" - им оказался сотрудник антитеррористического ведомства, имевший доступ к секретным документам. Эти бумаги он мог передавать Москве, отмечают австрийские СМИ. Это уже второй "русский агент", задержанный в Австрии на этой неделе. Президент страны Александер Ван дер Беллен призвал "не драматизировать" шпионский скандал, сообщает ФАН.

За пару дней до этого 70-летний экс-полковник вооруженных сил Австрии был также задержан по подозрению в продолжительном - более 20 лет подряд - шпионаже в пользу России.

Отставной офицер, согласно данным следствия, собирал сведения об австрийских военно-воздушных силах, артиллерийских системах и миграционном кризисе. Более того, "шпион-полковник" подозревается в передаче подробных данных о многих представителях австрийского генералитета.

Впоследствии суд Зальцбурга отклонил ходатайство прокуратуры об аресте австрийского отставного полковника, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Суд не увидел оснований для ареста, сообщает НСН. К тому же, было принято во внимание, что мужчина знал ранее о расследовании и не пытался сбежать.

В середине сентября нидерландское издание NRC Handelblad сообщило, что правоохранительные органы Королевства Нидерланды при помощи британских спецслужб арестовали весной 2018 года двух российских граждан, которые якобы собирались похитить данные из химической лаборатории в швейцарском городе Шпиц.

В материале NRC сообщается, что аресты российских агентов и шпионов стали результатом сотрудничества различных европейских спецслужб. Кроме того, по данным голландских правоохранителей, россияне располагали спецоборудованием для взлома компьютерной системы лаборатории в Шпице и "работали на ГРУ". При этом

неизвестно, состоялся ли суд над раскрытыми "русскими шпионами" и какие обвинения в этом случае им могли быть предъявлены.

В январе 2019 года стало известно, что гражданин США Пол Уилан был задержан при проведении шпионской акции в РФ. В отношении американца (у которого оказалось четыре гражданства, в том числе британское и канадское) было возбуждено уголовное дело о шпионаже. ФСБ сорвала серьезную операцию американских спецслужб в России, заявил генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.

Михайлов отметил, что задержание агентов США в России крайне редко предают широкой огласке, но ФСБ сделала это, значит, акция, которую проводил Уилан была очень серьезной.

Иван Апулеев