Войти
15.02.2019
Газета.ru

"Работал на Россию": главу контрразведки Бельгии обвинили в шпионаже

299
0
0
Источник изображения: Depositphotos

Главу контрразведки Бельгии заподозрили в шпионаже в пользу России

Шпионский скандал разразился в Бельгии - главу контрразведки Клемента Ванденборре, 40 лет служившего в секретной службе, обвиняют в работе на Россию. Сам контрразведчик подобное отвергает. Ванденборре уничтожил в шредере конфиденциальные документы не по инструкции, что вызвало подозрения. Бельгийские СМИ полагают, что скандал может быть связан с противостоянием военной разведки и спецслужбы ADIV.

Директор контрразведки Бельгии Клемент Ванденборре подозревается в работе на Российскую Федерацию. О шпионском скандале сообщает издание De Morgen.

Проработавший в секретных органах Бельгии более 40 лет Ванденборре "неоднократно уничтожал в обычном шредере конфиденциальные документы, нарушив инструкцию", что вызвало подозрения.

Бельгийские журналисты полагают, что причина скандала кроется в противостоянии между военной разведкой королевства и секретной службой ADIV (Генеральная служба информации и безопасности).

Сам Ванденборре отрицает обвинения, выдвинутые в его адрес. Сейчас он отстранен от должности и лишен допуска к секретной информации. В статье отмечается, что шеф разведки мог пасть жертвой более молодых сотрудников, рвущихся к власти.

Неделей ранее Европейская служба внешних дел (ЕСВД) предупредила работающих в Брюсселе дипломатов из Европы о повышенной шпионской угрозе.

В докладе ЕСВД значится, что наиболее активную агентурную деятельность в Брюсселе ведут Китай, Россия, США и Марокко. По данным газеты, в столице Евросоюза на данный момент находятся около 250 китайских и 200 русских шпионов.

К тому же, там напомнили, что раньше Россия лидировала по численности агентов в столице Евросоюза. Число американских шпионов в Брюсселе не приводится.

По данным внутренней службы безопасности ЕСВД, китайские и российские спецслужбы работают в Брюсселе главным образом в посольствах или торгпредствах своих родных стран. В издании обратили внимание, что нередко агентами под прикрытием оказываются атташе, сопровождающие дипломатов третьих стран на приемах в посольствах.

В ноябре 2018 года в Австрии задержан "русский шпион" - им оказался сотрудник антитеррористического ведомства, имевший доступ к секретным документам. Эти бумаги он мог передавать Москве, отмечают австрийские СМИ. Это уже второй "русский агент", задержанный в Австрии на этой неделе. Президент страны Александер Ван дер Беллен призвал "не драматизировать" шпионский скандал, сообщает ФАН.

За пару дней до этого 70-летний экс-полковник вооруженных сил Австрии был также задержан по подозрению в продолжительном - более 20 лет подряд - шпионаже в пользу России.

Отставной офицер, согласно данным следствия, собирал сведения об австрийских военно-воздушных силах, артиллерийских системах и миграционном кризисе. Более того, "шпион-полковник" подозревается в передаче подробных данных о многих представителях австрийского генералитета.

Впоследствии суд Зальцбурга отклонил ходатайство прокуратуры об аресте австрийского отставного полковника, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Суд не увидел оснований для ареста, сообщает НСН. К тому же, было принято во внимание, что мужчина знал ранее о расследовании и не пытался сбежать.

В середине сентября нидерландское издание NRC Handelblad сообщило, что правоохранительные органы Королевства Нидерланды при помощи британских спецслужб арестовали весной 2018 года двух российских граждан, которые якобы собирались похитить данные из химической лаборатории в швейцарском городе Шпиц.

В материале NRC сообщается, что аресты российских агентов и шпионов стали результатом сотрудничества различных европейских спецслужб. Кроме того, по данным голландских правоохранителей, россияне располагали спецоборудованием для взлома компьютерной системы лаборатории в Шпице и "работали на ГРУ". При этом

неизвестно, состоялся ли суд над раскрытыми "русскими шпионами" и какие обвинения в этом случае им могли быть предъявлены.

В январе 2019 года стало известно, что гражданин США Пол Уилан был задержан при проведении шпионской акции в РФ. В отношении американца (у которого оказалось четыре гражданства, в том числе британское и канадское) было возбуждено уголовное дело о шпионаже. ФСБ сорвала серьезную операцию американских спецслужб в России, заявил генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.

Михайлов отметил, что задержание агентов США в России крайне редко предают широкой огласке, но ФСБ сделала это, значит, акция, которую проводил Уилан была очень серьезной.


Иван Апулеев

14.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Газета.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Бельгия
Великобритания
Канада
Китай
Марокко
Нидерланды
Россия
США
Швейцария
Продукция
СВД
Проекты
Евросоюз
ИТ
Похожие новости
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
26.09.2011
В тройку мировых лидеров по импорту бронеавтомобилей по периоду 2003-2010 гг. входят Ирак, США и Великобритания - ЦАМТО
03.11.2010
Мировой ВПК сегодня и завтра
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
13.08.2009
Более 400 организаций из России примут участие в "МАКС-2009"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.02 07:43
  • 1
Утвержден окончательный облик перспективного авиакомплекса дальней авиации - источники
  • 15.02 07:22
  • 8
Уничтожаем танки оригинальным способом.
  • 15.02 06:43
  • 27
Медведев: обновление базы и поддержка ученых будут главными задачами нацпроекта "Наука"
  • 15.02 06:41
  • 1
Китай в 2019 году проведет испытание новейших самолетов COMAC C919
  • 15.02 04:28
  • 21
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 15.02 01:14
  • 2
Stealth Rules: One Expert Thinks the Air Force Should Avoid the F-15X
  • 15.02 01:11
  • 33
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 14.02 23:48
  • 6
В Сети опубликовали изображение нового берегового ракетного комплекса
  • 14.02 23:01
  • 3
Ведущие вузы получат 10 миллиардов на повышение конкурентоспособности
  • 14.02 22:10
  • 4
Авиашлемы. Виртуальная реальность в настоящем бою
  • 14.02 21:09
  • 35
От 30 до 57: какой будет машина поддержки танков на базе "Арматы"
  • 14.02 20:42
  • 24
СМИ: ВМФ продолжит закупку фрегатов проекта 22350
  • 14.02 20:32
  • 72
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 14.02 17:23
  • 8
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 14.02 17:17
  • 46
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs