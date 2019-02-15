Повелители "Искандеров"

Холдинг АО "НПО "Высокоточные комплексы" отмечает 10 лет со дня образования

У 60-тысячного коллектива холдинга АО "НПО "Высокоточные комплексы" и предприятий, входящих в его кооперацию, сегодня первая круглая дата. 10 лет назад, в 2009 году, разбросанные по стране профильные заводы были собраны в кластер с целью максимально эффективно работать в условиях рыночной экономики и конкуренции. Само время тогда потребовало консолидировать научно-технический потенциал, создать мощный оборонный кулак.

Эта задача была успешно решена. Сегодня, спустя 10 лет, холдинг показывает прекрасные производственные результаты. Рентабельность по чистой прибыли увеличилась вчетверо, выручка с 2009 по 2018 год – более чем в пять раз. Устойчиво растут инвестиции в реконструкцию, расширение и модернизацию производственной базы предприятий, финансируются инициативные исследования и разработки для создания новых образцов высокоточного оружия.

Всему миру сегодня известны такие оружейные бренды, выпускаемые "Высокоточками", как ЗРПК "Панцирь-С1", ОТРК "Искандер-М", ПТРК "Корнет-Э/ЭМ", "Верба", а также разнообразные стрелковые модели, целый ряд других видов ВВСТ. Налажен выпуск пользующейся спросом гражданской продукции.

"Наш холдинг интенсивно развивается, создает новые рабочие места, готовит молодую смену, уверенно смотрит в завтрашний день, – поделился с "ВПК" праздничным настроением генеральный директор АО "НПО "Высокоточные комплексы" Александр Денисов. – У нас налицо реальная преемственность поколений, чем всегда была сильна оборонная отрасль Российской Федерации".

От многотысячной аудитории наших читателей и коллектива редакции газеты "Военно-промышленный курьер" сердечно поздравляем весь личный состав холдинга с замечательной датой, желаем новых крупных достижений и ярких побед на службе Отечеству!