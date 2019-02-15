Юрий Борисов: Россия будет выполнять контракты с Венесуэлой при любых сценариях

ЦАМТО, 14 февраля. Россия будет выполнять контракты по линии военно-технического сотрудничества с Венесуэлой при любом развитии политической ситуации в стране. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил в эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер Юрий Борисов.

"Вы знаете позицию президента страны, МИД, мы поддерживаем законно избранного президента. Да, действительно, у России есть долгосрочные контракты в области военно-технического сотрудничества, они заключены в соответствии с международным правом, и мы при любом развитии сценариев в Венесуэле будем добиваться их четкого и неукоснительного исполнения", – сказал он.

Ю.Борисов напомнил, что Россия поставляет Венесуэле самолеты, боевые вертолеты, ведется проект по строительству завода по выпуску автоматов Калашникова.

Как напоминает "РИА Новости", лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. Властные структуры находятся в руках Мадуро, армия также заявила о его поддержке.