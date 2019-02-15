Уход армии США из Сирии - блеф

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан, прилетевший накануне в Брюссель на встречу с коллегами из стран НАТО, анонсировал американский план создания "международной наблюдательной миссии" в северо-восточной части Сирии, передаёт "Голос Америки".

Поддержку этой инициативе уже выразили в британском оборонном ведомстве. Лондон готов сделать "всё, что требуется" для нейтрализации угрозы, исходящей от террористов "Исламского государства" (запрещена в РФ). Британский министр обороны Гэвин Уильямсон сказал об этом, комментируя заявление Патрика Шанахана о наблюдательной миссии в Сирии.

И.о. главы Пентагона сказал, что он собирается провести консультации с союзниками во время брюссельской встречи по поводу "потенциальной возможности" создания миссии на северо-востоке Сирии. Наблюдательную миссию предполагается разместить сразу после вывода американских военных.

Также отмечается, что поддерживаемые Соединёнными Штатами формирования арабо-курдского альянса "Сирийские демократические силы" с 9 февраля ведут ожесточённые бои за последний оплот ИГ на территории Сирии - посёлок Багхуз в провинции Дейр-эз-Зор.

Кроме того, европейские союзники США хотят выяснить позицию Вашингтона по ключевым вопросам, включая будущую конфигурацию сил стран НАТО в Сирии и Афганистане, также выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.