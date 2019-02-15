Белоруссия требует ускорить назначение своего представителя генсеком ОДКБ

Минск. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Белоруссия считает необходимым ускорить назначение белорусского представителя Станислава Зася генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявили в МИД этой страны.

"ОДКБ работает без генерального секретаря уже длительное время. Ситуация не идет на пользу организации и требует скорейшего решения", - сказал начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз на брифинге в четверг в Минске.

При этом пресс-секретарь напомнил, что на встречах в Астане и Санкт-Петербурге главы государств ОДКБ высказались в поддержку кандидата от Белоруссии.

"Еще в декабре прошлого года по поручению председательствующего в Совете коллективной безопасности президента Кыргызстана секретариат ОДКБ подготовил проект решения о назначении генсеком Станислава Зася. Он незамедлительно провел встречи в пяти столицах с главами государств, все президенты его кандидатуру поддержали", - подчеркнул А.Глаз.

Он отметил, что в свете парламентских выборов в Армении в декабре прошлого года "мы с пониманием отнеслись к тому, что у премьер-министра Армении не было возможности встретиться с белорусским кандидатом".

"Мы ожидаем, что армянская сторона уже в ближайшее время сообщит о возможных сроках этой встречи", - сказал А.Глаз, добавив, что Белоруссия настроена на конструктивное взаимодействие с Ереваном.

"Надеемся, что сможем найти взаимопонимание. Ведь пост генерального секретаря международной военно-политической организации не номер в гостинице, который можно бронировать, даже если нет никакой возможности снова им воспользоваться", - подчеркнул пресс-секретарь.

При этом А.Глаз уточнил, что Белоруссия работает над вариантом назначения С.Зася консенсусом. "Мы заинтересованы в том, чтобы этот в общем технический момент в деятельности ОДКБ не отразился на работе организации и двусторонних отношениях", - сказал он.