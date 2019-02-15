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15.02.2019
Интерфакс-АВН

Индия и Россия подпишут соглашение о совместном производстве автоматов "Калашников" на $1,7 млрд

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АК-103
Производство российских автоматов АК-103 в Индии.
Источник изображения: https://kalashnikov.com

Дели. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Дели и Москва, как ожидается, в пятницу подпишут соглашение о совместном производстве 750 тыс. автоматов "Калашников" АК-203 на общую сумму 1,7 млрд долларов на оружейном предприятии в городе Корва в штате Уттар-Прадеш, сообщила газета The Economic Times, ссылаясь на источники в правительстве Индии.

Ожидается, что премьер-министр Нарендра Моди официально запустит проект 28 февраля, отмечает издание. Проект будет реализовываться в рамках совместного предприятия концерна "Калашников" и Совета оружейных заводов Индии.

При этом, по сообщению издания Defence News, партия в 50 тыс. единиц АК-203 будет передана Индии сразу после подписания соглашения для удовлетворения срочной потребности ее армии в автоматах.

14.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Компании
Концерн Калашников
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