Индия и Россия подпишут соглашение о совместном производстве автоматов "Калашников" на $1,7 млрд
Производство российских автоматов АК-103 в Индии.
Источник изображения: https://kalashnikov.com
Дели. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Дели и Москва, как ожидается, в пятницу подпишут соглашение о совместном производстве 750 тыс. автоматов "Калашников" АК-203 на общую сумму 1,7 млрд долларов на оружейном предприятии в городе Корва в штате Уттар-Прадеш, сообщила газета The Economic Times, ссылаясь на источники в правительстве Индии.
Ожидается, что премьер-министр Нарендра Моди официально запустит проект 28 февраля, отмечает издание. Проект будет реализовываться в рамках совместного предприятия концерна "Калашников" и Совета оружейных заводов Индии.
При этом, по сообщению издания Defence News, партия в 50 тыс. единиц АК-203 будет передана Индии сразу после подписания соглашения для удовлетворения срочной потребности ее армии в автоматах.
14.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
Компании
Похожие новости
loading...