Индия и Россия подпишут соглашение о совместном производстве автоматов "Калашников" на $1,7 млрд

Дели. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Дели и Москва, как ожидается, в пятницу подпишут соглашение о совместном производстве 750 тыс. автоматов "Калашников" АК-203 на общую сумму 1,7 млрд долларов на оружейном предприятии в городе Корва в штате Уттар-Прадеш, сообщила газета The Economic Times, ссылаясь на источники в правительстве Индии.

Ожидается, что премьер-министр Нарендра Моди официально запустит проект 28 февраля, отмечает издание. Проект будет реализовываться в рамках совместного предприятия концерна "Калашников" и Совета оружейных заводов Индии.

При этом, по сообщению издания Defence News, партия в 50 тыс. единиц АК-203 будет передана Индии сразу после подписания соглашения для удовлетворения срочной потребности ее армии в автоматах.