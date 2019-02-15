Россия выполнила контракты на капитальный ремонт и модернизацию вертолетов Ми-17 и Ми-24 ВС Венгрии

ЦАМТО, 14 февраля. Министр обороны Венгрии Тибор Бенко в интервью Jane's Defense Weekly подтвердил завершение ремонта в России многоцелевых вертолетов Ми-17 и транспортно-боевых Ми-24.

По словам министра, таким образом, срок службы отремонтированных вертолетов продлен, и они останутся в эксплуатации ориентировочно до 2025 года – к моменту прибытия новых H-145M и H-225M компании Airbus Helicopters.

Министр напомнил, что в прошлом году Венгрия подписала контракты на закупку 20 легких вертолетов H-145M и 16 многоцелевых транспортных вертолетов H-225M. Новые машины должны быть получены к 2022-2023 гг.

Говоря о расходах на оборону, министр сообщил, что с 2019 года Венгрия будет тратить не менее 20% оборонного бюджета на закупки вооружений, а к 2024 году расходы на оборону вырастут до 2% ВВП.

Министр также сообщил, что кроме закупки новых вертолетов, МО Венгрии приобрело четыре учебно-тренировочных самолета базовой летной подготовки и планирует реализовать опцион еще на четыре самолета данного типа (прим. ЦАМТО: чешские Z-242L "Гуру").

Как уже сообщал ЦАМТО, МО Венгрии объявило тендер на проведение ремонта четырех состоящих на вооружении многоцелевых вертолетов Ми-17 (плюс опцион на одну машину) в феврале 2016 года. Бюджет проекта составил 3,9 млрд. форинтов (14 млн. долл.). Четыре компании претендовали на заключение контракта. По результатам оценки предложений победителем было признано АО "Вертолеты России", с которым в июле 2016 года было заключено соглашение на проведение капитального ремонта машин.

Четыре восстановленных Ми-17 были доставлены в Венгрию в конце мая 2017 года. Церемония возвращения вертолетов в боевой состав ВС страны состоялась 25 июля 2017 года на авиабазе "Сольнок".

В Минобороны Венгрии отметили, что российская компания провела капитальный ремонт вертолетов надлежащим образом. Как заявлено, в результате проведенных на мощностях Новосибирского авиаремонтного завода работ ресурс вертолетов увеличен на 8 лет или 2 тыс. часов. Компания провела ремонт двигателей и восстановление фюзеляжей вертолетов, заменила лопасти несущего и рулевого винта, электропроводку и гидравлику.

Пятый Ми-17 ВС Венгрии планировалось отремонтировать в сентябре 2017 года в рамках отдельного соглашения, выполнение которого подтвердил в интервью Jane's министр обороны Тибор Бенко.

Относительно проведения капитального ремонта восьми транспортно-боевых вертолетов Ми-24 известно, что соглашение было подписано 31 октября 2017 года. В середине ноября 2017 года российский самолет Ан-124 вылетел с авиабазы "Кечкемет" в Санкт-Петербург с первой партией Ми-24 на борту. Затем все восемь вертолетов версий Ми-24В и Ми-24П были разобраны, а их двигатели ТВ3-117В доставлены на предприятие АО "ОДК-Климов" для ремонта и продления срока эксплуатации.

Ремонт проводился на ОАО "419 АРЗ", ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л.Миля" и ОАО "НПО "Геофизика-НВ". Кабины вертолетов модернизировались для размещения восстановленной авионики, а их внутреннее и внешнее освещение было адаптировано для применения очков ночного видения.

ВВС Венгрии получили первую партию из двух отремонтированных и модернизированных вертолетов Ми-24П на авиационной базе в Сольноке 11 сентября 2018 года.

Согласно начальному плану, первые четыре вертолета планировалось передать заказчику в апреле 2018 года, поставка второй партии была запланирована на июль 2018 года при условии успешного завершения наземных и ночных летных испытаний. Не исключен вариант, что "419 АРЗ" получит заказ на модернизацию еще четырех Ми-24 ВВС Венгрии.

До настоящего времени в боевом составе ВВС Венгрии ударные вертолеты отсутствовали, поскольку около двух десятков имеющихся Ми-24 были непригодны к полетам в течение многих лет. Ранее находившиеся у власти правительства не стремились выделять средства на обслуживание вертолетов российского производства.

Вертолеты Ми-24 ВВС Венгрии оснащены противотанковыми управляемыми ракетами 9M114 "Штурм" и НАР C-8, но обе системы требуют проведения работ с целью продления ресурса. По сообщениям СМИ, Россия предложила вооружить вертолеты новыми ракетами 9M120 "Атака", но это будет нарушением санкций ЕС, которые позволяют проводить лишь капитальный ремонт без модернизации.

По оценке западных экспертов, подписав соглашение с Россией, венгерское правительство демонстрирует особые отношения с Москвой, которые не приветствуются в Брюсселе и Вашингтоне. "Венгерский путь" сохранения и укрепления связей с Москвой не поддерживается и частью политиков в Венгрии. К примеру, многие политики в Венгрии настаивали на том, чтобы работы по обслуживанию и капитальному ремонту Ми-17 и Ми-24 были проведены в Польше или Чехии.