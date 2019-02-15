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15.02.2019
Военно-промышленный курьер

Уникальный "Головастик" испытан на малых скоростях

Разделы: Авиация
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Источник изображения: vpk-news.ru

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского провели аэродинамические испытания нового крыла перспективного самолета "Головастик" на малых скоростях.

Об этом сообщает пресс-служба института.

По словам начальника отдела отделения аэродинамики самолетов и ракет ЦАГИ Анатолия Болсуновского, для самолетов подобного класса хорошие взлетно-посадочные характеристики не менее важны, чем крейсерские, так как это позволяет сократить требуемую длину взлётно-посадочной полосы и, следовательно, расширить географию полетов.

Отмечается, что модель испытывалась в большой трансзвуковой аэродинамической трубе ЦАГИ при скорости, соответствующей режимам взлета и посадки при числе Маха 0,2. Проведенные тесты подтвердили предварительные расчетные оценки несущих характеристик.

14.02.2019
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принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Компании
ЦАГИ
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