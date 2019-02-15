В армии РФ ожидается масштабная ротация руководства

Ветераны операции в Сирии займут ключевые должности в армии России

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны, к 23 февраля готовится указ о назначении ряда высших офицеров российской армии на новые должности. Ключевые позиции в вооруженных силах займут генералы, получившие опыт боевых действий в Сирии.

При подготовке документа учитывалось участие кандидатов в военных конфликтах от первой чеченской кампании до операции в Сирии, а во внимание принимались только конкретные боевые успехи. По данным источников, будут приняты нестандартные кадровые решения.

Самым сенсационным, возможно, станет назначение сухопутного генерал-лейтенанта Олега Макаревича начальником Главного штаба ВМФ. Макаревич — один из первых командиров знаменитой 42-й мотострелковой дивизии, воевавшей в Чечне.

По данным источников издания, Макаревича, участвовавшего в боевых действиях в Сирии, также рассматривают на должность замначальника Генштаба. В 2017 году Макаревич занял вновь созданную должность замглавкома ВМФ по сухопутным и береговым войскам.

Произойдут кадровые изменения и в управлении Центрального, Южного, Западного и Восточного военных округов.