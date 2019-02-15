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15.02.2019
Интерфакс-АВН

Главный штаб ВМФ РФ может возглавить пехотный генерал - СМИ

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ВМФ РФ
ВМФ РФ.
Источник изображения: ТАСС/Интерпресс/Валентина Свистунова

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Ряд ключевых позиций в Вооружённых силах РФ займут генералы, получившие опыт боевых действий в Сирии, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в Минобороны.

"По их данным, будут приняты нестандартные кадровые решения: самым сенсационным, возможно, станет назначение сухопутного генерала начальником Главного штаба ВМФ. По данным собеседников, повышения в первую очередь ожидают военачальников, проявивших себя в "горячих точках", - сказано в публикации.

По данным газеты, "23 февраля готовится указ о назначении ряда высших офицеров российской армии на новые должности. Ключевые позиции в Вооруженных силах займут генералы, получившие опыт боевых действий в Сирии". "При подготовке документа учитывалось участие кандидатов в военных конфликтах: от первой чеченской кампании до операции в Сирии, а во внимание принимались только конкретные боевые успехи", - пишет газета.

"Новое в кадровой политике Минобороны заключается в том, что все виды Вооруженных сил и рода войск укрепляют выходцами из пехоты. Так, вторым человеком на флоте может стать генерал-лейтенант Олег Макаревич - один из первых командиров знаменитой 42-й мотострелковой дивизии, воевавшей в Чечне", - пишет газета.

По данным её источников, О.Макаревича, участвовавшего и в боевых действиях в Сирии, рассматривают в качестве кандидата на одну из двух должностей: замначальника Генштаба или начальника Главного штаба ВМФ. "Если он будет назначен на флот, это станет первым за несколько десятилетий замещением ключевой военно-морской должности пехотным генералом", - пишет газета, отмечая, что "Макаревичу флот не чужд: в 2017 году он занял вновь созданную должность замглавкома ВМФ по сухопутным и береговым войскам".

На освободившуюся должность замглавкома по сухопутным и береговым войскам, по данным газеты, будет назначен начальник штаба Западного военного округа (ЗВО) генерал-лейтенант Виктор Астапов. "Это назначение продолжает тенденцию на усиление главкоматов общевойсковыми генералами с боевым опытом Сирии. Виктор Астапов также участвовал в обеих чеченских кампаниях", - сказано в публикации.

"Должность генерала Астапова займет замкомандующего войсками ЗВО генерал-лейтенант Алексей Завизьон - он командовал мотострелковым полком во второй чеченской войне. Также он был командиром 201-й военной базы в Таджикистане и неоднократно занимал руководящие должности в группировке российских войск в Сирии", - говорится в статье.

По информации источников газеты, произойдут кадровые изменения и в управлении Центрального военного округа (ЦВО). "Так, начальник штаба округа генерал-полковник Евгений Устинов будет назначен на должность начштаба ВДВ. Несмотря на возраст - Евгению Устинову уже 58 лет, - он считается одним из самых перспективных военачальников российской армии. Генерал участвовал в большинстве военных конфликтов времен Советского Союза, а также в "пятидневной войне" с Грузией. Устинов служил в составе миротворческого контингента в бывшей Югославии, а в 2016-2017 годах находился в командировках в Сирии, участвовал в разработке операции по второму освобождению Пальмиры". Награжден семью орденами. Место Евгения Устинова займет начальник штаба ЮВО генерал-лейтенант Михаил Теплинский - один из самых авторитетных российских военачальников, неоднократно отличившийся в чеченской и сирийской военных кампаниях.

Газета также сообщает ещё о ряде аналогичных кадровых назначений в Южном и Восточном военных округах.

14.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Грузия
Россия
Сирия
Таджикистан
Югославия
Компании
Минoбороны РФ
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