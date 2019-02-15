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15.02.2019
ЦАМТО

Смешанный авиаполк Северного флота пополнили модернизированные истребители МиГ-31

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Истребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31.
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

ЦАМТО, 14 февраля. Два истребителя МиГ-31 пополнили состав эскадрильи отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота после модернизации.

Изменения, внесенные в авионику и радиоэлектронные системы самолетов, позволяют при прежних высоких технических данных существенно улучшить их тактические характеристики.

Всего в зимнем периоде обучения 2018-2019 годов полк получил восемь подобных машин, которые уже задействованы в плановой боевой подготовке летного состава.

Справочно:

МиГ-31 – всепогодный двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей в любом диапазоне высот, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях. Истребитель может эффективно использоваться при активном противодействии противника, в условиях постановки активных и пассивных радиолокационных помех и запуска ложных тепловых целей, сообщает пресс-служба Северного флота.

14.02.2019
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  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-31
Проекты
Военные учения
СФ
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