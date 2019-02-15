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15.02.2019
ЦАМТО

Минобороны Индии подписало контракт на закупку винтовок SIG Sauer для Сухопутных войск

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Образцы винтовок под патрон НАТО 7,62 х 51 мм.
Принимавшие участие в финальном этапе тендера министерства обороны Эстонии на новую автоматическую винтовку образцы под патрон НАТО 7,62 х 51 мм. Слева направо: состоящая на вооружении в Эстонии старая шведская винтовка Ak 4 (вариант G3) и конкурсные Heckler & Koch HK417, Lewis Machine & Tool Company (LMT) CQBMWS и SIG Sauer SIG716G2 DMR.
Источник изображения: Siim Lõvi / ERR

ЦАМТО, 14 февраля. Министерство обороны Индии 12 февраля подписало с американской компанией SIG Sauer контракт на поставку 72400 штурмовых винтовок для Сухопутных войск страны.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на источники в СВ Индии, поставки винтовок SIG716 калибра 7,62 мм, которые приобретаются в рамках процедуры ускоренной закупки, должны быть завершены в течение 12 месяцев.

Новые винтовки заменят спроектированную Организацией оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) 5,56-мм винтовку INSAS, принятую на вооружение в 1990-ые гг. и объявленную СВ Индии непригодной к применению в 2010 году.

Винтовка SIG716, которая состоит на вооружении СВ США и ряда европейских государств, будет использоваться боевыми подразделениями СВ Индии, проводящими операции против боевиков, а также частями, развернутыми вдоль спорных границ Индии с Пакистаном и Китаем.

SIG716 была выбрана МО Индии в сентябре 2018 года по итогам сравнительной оценки с представленной Caracal International (ОАЭ) винтовкой CAR817 и предложенной израильской Israel Weapon Industries (IWI) винтовкой АСЕ1. Основным фактором стала самая низкая стоимость предложения SIG Sauer, которая составила 990 долл. за единицу. Для сравнения, цена винтовки CAR817 Caracal International составила 1200 долл., а АСЕ1 – 1600 долл. Ранее в процессе оценки все три компании успешно провели стрельбы на своей территории, а позднее в Индии с использованием боеприпасов, произведенных OFB.

Таким образом, после почти десятилетнего ожидания первоочередные острые потребности СВ Индии в современной штурмовой винтовке будут удовлетворены. Тем не менее, Сухопутные войска по-прежнему испытывают потребность в 695600 штурмовых винтовках, которую они намерены удовлетворить путем лицензионного производства 7,62-мм модернизированного автомата Калашникова АК-103 на мощностях государственного управления оружейных заводов OFB (Ordnance Factory Board).

14.02.2019
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Израиль
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AR-15
АК-103
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