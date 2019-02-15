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15.02.2019
Интерфакс-АВН

Турбореактивный снаряд для создания радиолокационных помех будет представлен на российском стенде выставки в ОАЭ

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Стенд Концерна "Техмаш"
Стенд Концерна "Техмаш" на выставке KADEX 2018.
Источник изображения: © Дмитрий Решетников/ТАСС

Планируются переговоры с зарубежными партнёрами

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Концерн "Техмаш" на Международной оборонной выставке "АЙДЕКС-2019" в Абу-Даби впервые продемонстрирует зарубежным специалистам турбореактивный снаряд АЗ-ТСР-47.

Это боеприпас "повышенной эффективности, предназначенный для защиты надводных кораблей от оружия, оснащенного радиолокационными системами наведения", сказано в сообщении концерна, распространённом в четверг.

"Создание радиолокационных помех в заданном районе - основная задача нового боеприпаса, производимого на базе Новосибирского завода искусственного волокна. По ходу движения снаряд ставит в заданном районе ложную радиолокационную цель (ЛРЦ) в виде облака дипольных отражателей, тем самым дезинформируя системы обнаружения противника или отвлекая на ЛРЦ атакующую ракету", - говорится в пресс-релизе.

По словам гендиректора концерна "Техмаш" Владимира Лепина, "снаряд обладает повышенной эффективностью по сравнению с известными аналогами за счет быстрого образования и большой площади рассеивания ЛРЦ". "Пуск боеприпаса производится из корабельной пусковой установки ЗИФ-121 корабельного комплекса ПК-2", - отметил В.Лепин, которого цитирует пресс-служба.

Всего на выставке в ОАЭ "Техмаш" "представит более ста образцов военной продукции от ведущих предприятий концерна", говорится в сообщении.

"Ожидаются переговоры с техническими специалистами, представляющими министерство обороны ОАЭ, а также военными ведомствами других стран-участников", - информирует концерн.

14-я международная оборонная выставка IDEX-2019 пройдет с 17 по 21 февраля в столице Объединённых Арабских Эмиратов городе Абу-Даби.

14.02.2019
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Страны
ОАЭ
Россия
Компании
Техмаш НПК
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