На тренировке РВСН военные применили новейшую машину дистанционного разминирования "Листва"

ЦАМТО, 14 февраля. Ракетный полк ПГРК "Ярс" занял полевую позицию и приступил к несению боевого дежурства в рамках тактического занятия в Ивановской области.

На учении для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" на маршрутах боевого патрулирования применяется новейшая машина дистанционного разминирования (МДР) "Листва".

По легенде учения, на маршруте движения колонны диверсанты заложили дистанционно управляемые взрывные устройства. МДР обезвредила их не только на обочине и дороге, но и на расстоянии 100 м от самой трассы.

Машина создавалась специально для РВСН и доказала свою эффективность в ходе учений.

В тактическом занятии будут задействованы около десяти образцов перспективной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.