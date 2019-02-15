Российским караульным выдадут "радионяни"
АНАПА, 14 фев - РИА Новости. Российскую армию оснастят индивидуальными браслетами, отслеживающими местоположение военнослужащих во время несения караула, рассказал журналистам исполнительный директор группы компаний "Стрелец" Михаил Левчук.
Накануне система была презентована вице-премьеру Юрию Борисову в ходе посещения им военного технополиса "ЭРА".
"Изначально был сделан продукт для контроля несения службы во всех воинских частях. При заступлении в караул им даются специальные часы, они надевают их на руку, и начальник караула видит местоположение военнослужащего, его физическое состояние, ходит ли он по маршруту. Это такая "радионяня" для начальника караула с учетом его местоположения", - рассказал Левчук.
Устройство создано специально по заказу Минобороны и для разных климатических условий. В частности, оно используется российскими военными на авиабазе Хмеймим в Сирии.
По его словам, устройство представляет собой умные часы, которые нельзя сломать или разбить обычными средствами.
"Здесь есть акселерометр, то есть, если вы двигаетесь, значит с вами все в порядке. Зарядки хватает на 12 часов, а смена караула 2 часа, то есть, это с запасом", - рассказал разработчик.
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