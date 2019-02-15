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15.02.2019
РИА Новости

Российским караульным выдадут "радионяни"

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Элементы комплекса Стрелец
Элементы комплекса Стрелец в составе экипировки российских военнослужащих.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

АНАПА, 14 фев - РИА Новости. Российскую армию оснастят индивидуальными браслетами, отслеживающими местоположение военнослужащих во время несения караула, рассказал журналистам исполнительный директор группы компаний "Стрелец" Михаил Левчук.

Накануне система была презентована вице-премьеру Юрию Борисову в ходе посещения им военного технополиса "ЭРА".

"Изначально был сделан продукт для контроля несения службы во всех воинских частях. При заступлении в караул им даются специальные часы, они надевают их на руку, и начальник караула видит местоположение военнослужащего, его физическое состояние, ходит ли он по маршруту. Это такая "радионяня" для начальника караула с учетом его местоположения", - рассказал Левчук.

Устройство создано специально по заказу Минобороны и для разных климатических условий. В частности, оно используется российскими военными на авиабазе Хмеймим в Сирии.

"Мы, когда были первый раз в воинской части, парни говорили, что ошейники привезли. А когда ты ночью оказываешься один где-нибудь типа Сирии на удаленном посту, уже совсем другое отношение к этой штуке", - сказал разработчик, добавив, что браслет поможет спасти жизнь.

По его словам, устройство представляет собой умные часы, которые нельзя сломать или разбить обычными средствами.

"Здесь есть акселерометр, то есть, если вы двигаетесь, значит с вами все в порядке. Зарядки хватает на 12 часов, а смена караула 2 часа, то есть, это с запасом", - рассказал разработчик.

14.02.2019
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Стрелец
Персоны
Борисов Юрий
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