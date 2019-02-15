Новейший зенитный комплекс "Викинг" представит на выставке в Абу-Даби "Алмаз-Антей"

Компания намерена провести в Эмиратах ряд переговоров

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет участие в оборонной выставке в Абу-Даби, где представит свои зенитные ракетные системы и комплексы (ЗРС и ЗРК) различной дальности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе концерна.

"В частности, экспозицию концерна составят модели элементов ЗРС "Антей-2500", боевых средств новейшего ЗРК "Викинг", боевых машин из состава ЗРК "Тор-М2Э" и "Тор-М2К", а также автономного боевого модуля ЗРК "Тор-М2КМ", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, посетители объединённого стенда "Алмаз-Антея" смогут ознакомиться с информацией о комплексах средств автоматизации, ЗРС С-400 "Триумф", "Антей-2500", системе противовоздушной обороны С-300ПМУ2 "Фаворит" и другой продукции концерна.

"В рамках выставки представители концерна планируют провести ряд встреч и переговоров с потенциальными заказчиками продукции концерна", - отметили в пресс-службе.

На отдельном мониторе будет представлена информация о продукции военного назначения для ВМФ, в том числе зенитных ракетных комплексах морского базирования "Риф-М" и "Штиль-1".

"Участие в IDEX 2019 направлено на укрепление имиджа концерна как надежного поставщика эксклюзивной оборонной продукции для российских Вооруженных сил и зарубежных заказчиков, а также расширение круга потенциальных заказчиков продукции среди стран ближневосточного региона", - заявил заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" по производственно-технологической политике Александр Ведров, возглавляющий делегацию холдинга на выставке. Его слова приводит пресс-служба.

Международная оборонная выставка IDEX 2019 пройдет в 14-й раз и продлится с 17 по 21 февраля в столице Объединённых Арабских Эмиратов. В объединенной экспозиции "Алмаз-Антея" примут участие три дочерних общества холдинга: ПАО "НПО "Алмаз" имени академика А.А.Расплетина", АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" и АО "Ульяновский механический завод".

Продукция концерна будет представлена в виде моделей ЗРС и ЗРК.